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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı

    LG, Velvet 5G akıllı telefonu için kararlı Android 11 güncellemesini kullanıma sundu. Kademeli olarak dağıtılan güncelleme yakında dünya genelindeki tüm kullanıcılara ulaşacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı
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    LG kısa süre önce Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayınlamıştı. Test süreci boyunca herhangi bir sorun tespit edilmedi. Güney Koreli şirket şimdi de akıllı telefon için kararlı Android 11 güncellemesini dağıtmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı"

    Android 11'in kararlı versyionu şu anda Güney Kore'de Velvet LM-G900N modeli için kullanıma sunulmuş durumda. G900N2C sürüm numarasına sahip ürün yazılımı yaklaşık 2.2 GB boyutunda. Güncellemenin içeriği hakkında çok fazla detay yok.

    LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı
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    Kademeli olarak dağıtılıyor

    Yeni sürümün LG Velvet 5G'ye yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü ve Android 11'in standart özelliklerini getirmesi bekleniyor. Güney Kore'de başlayan güncelleme yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunulacak.



    https://www.gsmarena.com/lg_velvet_5g_android_11_stable_update-news-47494.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
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