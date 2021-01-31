LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı

LG kısa süre önce Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayınlamıştı. Test süreci boyunca herhangi bir sorun tespit edilmedi. Güney Koreli şirket şimdi de akıllı telefon için kararlı Android 11 güncellemesini dağıtmaya başladı.
Ayrıca Bkz. "Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı"
Android 11'in kararlı versyionu şu anda Güney Kore'de Velvet LM-G900N modeli için kullanıma sunulmuş durumda. G900N2C sürüm numarasına sahip ürün yazılımı yaklaşık 2.2 GB boyutunda. Güncellemenin içeriği hakkında çok fazla detay yok.
Kademeli olarak dağıtılıyor
Yeni sürümün LG Velvet 5G'ye yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü ve Android 11'in standart özelliklerini getirmesi bekleniyor. Güney Kore'de başlayan güncelleme yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunulacak.
https://www.gsmarena.com/lg_velvet_5g_android_11_stable_update-news-47494.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten
Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?