LG Velvet 5G için kararlı Android 11 güncellemesi yayınlandı

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LG kısa süre önce Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayınlamıştı. Test süreci boyunca herhangi bir sorun tespit edilmedi. Güney Koreli şirket şimdi de akıllı telefon için kararlı Android 11 güncellemesini dağıtmaya başladı.

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Android 11'in kararlı versyionu şu anda Güney Kore'de Velvet LM-G900N modeli için kullanıma sunulmuş durumda. G900N2C sürüm numarasına sahip ürün yazılımı yaklaşık 2.2 GB boyutunda. Güncellemenin içeriği hakkında çok fazla detay yok.

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Kademeli olarak dağıtılıyor

Yeni sürümün LG Velvet 5G'ye yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü ve Android 11'in standart özelliklerini getirmesi bekleniyor. Güney Kore'de başlayan güncelleme yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunulacak.

https://www.gsmarena.com/lg_velvet_5g_android_11_stable_update-news-47494.php

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