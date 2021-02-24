LG webOS diğer üreticilere de lisanslanacak

HP’nin akıllı telefon ve tabletleri için geliştirdiği webOS platformu yaşanan büyük hayal kırıklığı sonrasında 2013 yılında LG’ye satılmıştı. LG webOS o dönemden sonra televizyonlarda hayat bulmaya başladı.

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Üçüncü taraflara da açılıyor

2014 yılından bu yana sürekli geliştirilen webOS; LG’nin akıllı televizyonlarında kendisine yer buluyor. Geniş bir kitleye ulaşmayı başaran LG webOS artık üçüncü taraf üreticilere de lisanslanacak.

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LG zaten pek çok televizyon üreticisine panel tedarik ediyor ve ortaklığı var. Bu bakımdan yazılım platformunun entegrasyonu da kolay bir şekilde ilerleyecek. Böylece Android TV, Fire TV ve Samsung Tizen gibi rakipleri karşısında tabanını genişletmeye devam edecek.

LG şimdiden Blaupunkt, RCA, Ayonz ve Konka firmalarının lisanslama için başvurduğunu ifade ediyor. Hali hazırda lisanslanan webOS 5.0 sürümü. Tarayıcı tarafında bazı şikayetleri olan bu sürüm kısa süre içerisinde webOS 6.0 ile değiştirilecek. Firma bugüne kadar en gelişmiş sürümün webOS 6.0 olacağını belirtiyor.

https://www.engadget.com/webos-licensing-third-party-030257312.html

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