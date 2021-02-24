LG webOS diğer üreticilere de lisanslanacak

HP’nin akıllı telefon ve tabletleri için geliştirdiği webOS platformu yaşanan büyük hayal kırıklığı sonrasında 2013 yılında LG’ye satılmıştı. LG webOS o dönemden sonra televizyonlarda hayat bulmaya başladı.İlginizi Çekebilir LG televizyonlara Google Stadia ve GeForce Now geliyor
Üçüncü taraflara da açılıyor
2014 yılından bu yana sürekli geliştirilen webOS; LG’nin akıllı televizyonlarında kendisine yer buluyor. Geniş bir kitleye ulaşmayı başaran LG webOS artık üçüncü taraf üreticilere de lisanslanacak.
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LG zaten pek çok televizyon üreticisine panel tedarik ediyor ve ortaklığı var. Bu bakımdan yazılım platformunun entegrasyonu da kolay bir şekilde ilerleyecek. Böylece Android TV, Fire TV ve Samsung Tizen gibi rakipleri karşısında tabanını genişletmeye devam edecek.
LG şimdiden Blaupunkt, RCA, Ayonz ve Konka firmalarının lisanslama için başvurduğunu ifade ediyor. Hali hazırda lisanslanan webOS 5.0 sürümü. Tarayıcı tarafında bazı şikayetleri olan bu sürüm kısa süre içerisinde webOS 6.0 ile değiştirilecek. Firma bugüne kadar en gelişmiş sürümün webOS 6.0 olacağını belirtiyor.
https://www.engadget.com/webos-licensing-third-party-030257312.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı
Linux ROOT yetkisi versinler.
o TV de yapamayacağın hiç bir şey kalmaz.
VM ile W10 bile çalıştırırsın !
Ben sureklı ust sevıye samsung tvlerı kullanmıs bırısı olarak TV lerin smart ozellıklerının yeterli bulmuyorum. Inanın core 2 duo 4gb ram hdmi icin en ucuzundan ekran kartı ve 120 gb lik ssd ile bu sacmalıklardan cok dah ıyı sonuc verıyor. en basıtınden 4k vıdeo destegi on boardda olsa 5.1 ses destegı AVR si olanlar hdmi ustunden yada varsa anakartta optıkyada coaxielden de alabılır. AMD kartları bılmem ama Nvidia kartlarda surucu icerisinde Nvidia kenar duzeltmesi nı kullanarak goruntu upscale i bile yapılabilir ayrıca surucu menulerınden renk gamutu ve konrast aydınlık ve doygunluk detaylı konrol edılıyor oyun konusundada bır cok android oyunu rahatlıkla oynanabılır. 2021 yılında hernekadar HTPC konseptı ilgi cekmesede hala rakiplerinin cok otesinde ve cope gıdecek eski PC lerle para harcamaya bıle gerek kalmadan bu ozellik elde edilebilir durumda.
LG firması pazarda Android TV lere olan talebin çok arttığını gördü ve pazardan daha çok pay almak için diğer üreticilere smart arayüzünü lisanslayıp satma kararı aldı.Bu arada diğer markalar şuan LG nin kullandığı webos 6 sürümünü kullanamayacak.Webos 5 sürümü ve eski tip magic kumanda verilecek.Son olarak LG markalı cihazlardaki Webos performansını diğer markalarda hiç beklemeyin üzülürsünüz çünkü diğer marlaların kullanılacağı chipset işlemci LG nin kullandığı chipset işlemcilerele uzaktan yakından alakası yok.
TV alacak olsam webOS veya Tizen harici bir şey almam şahsen.