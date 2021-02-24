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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG webOS diğer üreticilere de lisanslanacak

    LG’nin akıllı televizyonlarındaki vazgeçilmez işletim sistemi webOS diğer üreticilere de lisanslanıyor. Şimdiden pek çok üretici lisanslama için başvurmuş durumda.
    24 Şubat 2021, 16:30 (2 gün)
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG webOS diğer üreticilere de lisanslanacak

    HP’nin akıllı telefon ve tabletleri için geliştirdiği webOS platformu yaşanan büyük hayal kırıklığı sonrasında 2013 yılında LG’ye satılmıştı. LG webOS o dönemden sonra televizyonlarda hayat bulmaya başladı.

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    Üçüncü taraflara da açılıyor

    2014 yılından bu yana sürekli geliştirilen webOS; LG’nin akıllı televizyonlarında kendisine yer buluyor. Geniş bir kitleye ulaşmayı başaran LG webOS artık üçüncü taraf üreticilere de lisanslanacak.

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    LG zaten pek çok televizyon üreticisine panel tedarik ediyor ve ortaklığı var. Bu bakımdan yazılım platformunun entegrasyonu da kolay bir şekilde ilerleyecek. Böylece Android TV, Fire TV ve Samsung Tizen gibi rakipleri karşısında tabanını genişletmeye devam edecek.

    LG şimdiden Blaupunkt, RCA, Ayonz ve Konka firmalarının lisanslama için başvurduğunu ifade ediyor. Hali hazırda lisanslanan webOS 5.0 sürümü. Tarayıcı tarafında bazı şikayetleri olan bu sürüm kısa süre içerisinde webOS 6.0 ile değiştirilecek. Firma bugüne kadar en gelişmiş sürümün webOS 6.0 olacağını belirtiyor.



    https://www.engadget.com/webos-licensing-third-party-030257312.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    SilentHunterHD 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen esmerbuyucu
    android tv daha üstün görüyorum. hepsini kullanmış biri olarak
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hangi televizyon olursa olsun !
    Linux ROOT yetkisi versinler.
    o TV de yapamayacağın hiç bir şey kalmaz.
    VM ile W10 bile çalıştırırsın !
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    B burakdc 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Eski bilgisayarınızı kablosuz klavye mouse yada conrollerla bırlıkte hdmi den tv ye baglayın olsun Windows TV. Ugrasamam ben onlarla dersenız cep telefonunuzu TV ye baglayıp stream edın. Olsun size Android TV. Bu ıs ıcın zıbılyon tane yazılım var. Kaldıkı Samsunglar hıc bır seye gerek duymadan aynı eko sıstem oldugudan baglanıyor. Hatta Samsungda DEX denilen ozel bır masaustu modu bıle var.

    Ben sureklı ust sevıye samsung tvlerı kullanmıs bırısı olarak TV lerin smart ozellıklerının yeterli bulmuyorum. Inanın core 2 duo 4gb ram hdmi icin en ucuzundan ekran kartı ve 120 gb lik ssd ile bu sacmalıklardan cok dah ıyı sonuc verıyor. en basıtınden 4k vıdeo destegi on boardda olsa 5.1 ses destegı AVR si olanlar hdmi ustunden yada varsa anakartta optıkyada coaxielden de alabılır. AMD kartları bılmem ama Nvidia kartlarda surucu icerisinde Nvidia kenar duzeltmesi nı kullanarak goruntu upscale i bile yapılabilir ayrıca surucu menulerınden renk gamutu ve konrast aydınlık ve doygunluk detaylı konrol edılıyor oyun konusundada bır cok android oyunu rahatlıkla oynanabılır. 2021 yılında hernekadar HTPC konseptı ilgi cekmesede hala rakiplerinin cok otesinde ve cope gıdecek eski PC lerle para harcamaya bıle gerek kalmadan bu ozellik elde edilebilir durumda.
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    T Tarantinoprof 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Televizyon dediğin Android işletim sistemli olur.Webos ve Tizen işletim sitemli tv lerde uygulama çok sınırlı.Android gibi Derya deniz değil.

    LG firması pazarda Android TV lere olan talebin çok arttığını gördü ve pazardan daha çok pay almak için diğer üreticilere smart arayüzünü lisanslayıp satma kararı aldı.Bu arada diğer markalar şuan LG nin kullandığı webos 6 sürümünü kullanamayacak.Webos 5 sürümü ve eski tip magic kumanda verilecek.Son olarak LG markalı cihazlardaki Webos performansını diğer markalarda hiç beklemeyin üzülürsünüz çünkü diğer marlaların kullanılacağı chipset işlemci LG nin kullandığı chipset işlemcilerele uzaktan yakından alakası yok.
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    ozanbey86 2 gün ( Mesaj Silindi )
    webos hızlı çalışıyor android çok fazla kaynak tüketimine ihtiyaç duymakta fark bu bence
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    fakafuka (ilyas salih) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    UYGULAMA YOK DENECEK KADAR AZ.ANDROİD DAHA VERİMLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'deki televizyon üreticileri de webOS kullanabilir o zaman, kullanmamaları için hiçbir sebep bulunmamakta

    TV alacak olsam webOS veya Tizen harici bir şey almam şahsen.
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    SilentHunterHD 2 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    android tv daha üstün görüyorum. hepsini kullanmış biri olarak
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