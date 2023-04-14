LG Wing için Android 13 müjdesi: Yakında geliyor

LG Wing için Android 13 güncellemesi başladı
Bildirilenlere göre Android 13 güncellemesi LG Wing'e 'F100N40a' yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Halihazırda Güney Kore pazarında erişime açılan yeni sürümün, yakında Kuzey Amerika ve Avrupa pazarına ulaşması bekleniyor. Ayrıca Android 13’ün cihazın son büyük güncellemesi olacağını da hatırlatalım.
Detaylara inersek, yaklaşık 1,4GB boyutlara sahip olan Android 13 güncellemesi, kilit ekranında kısayol simgelerine erişim, kopyalanan metin ve görüntüleri ön izleme, paylaşma ve düzenleme, basitleştirilmiş çoklu pencere işlevi ve ayrıntılı kontrol gibi yeni özellikleri beraberinde getiriyor. Ayrıca kullanıcılar her uygulama için bildirim izinleri, aktif uygulama kontrolü ve iyileştirilmiş müzik ve video kontrolleri ile karşılaşacak.
Yeni güncellemenin küresel çıkış tarihi hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle ülkemizde yer alan kullanıcıların aralıklı olarak güncellemeyi kontrol etmelerinde fayda var diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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