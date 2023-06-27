LG’den LED animasyonlu XBOOM kule hoparlörler

LG XBOOM XL7 ve XL5 kule hoparlörler
LG XBOOM XL7 ve XL5 kule hoparlörler eğlenceli LED animasyon ekranı ile geliyor. XBOOM uygulaması üzerinden kullanıcılar farklı metin veya animasyonları yansıtabiliyor. Ayrıca orta sürücü çevresinde de RGB LED aydınlatma halkası mevcut.
LG XBOOM XL7 hoparlör modeli 2.1 kanal 250W ses sistemi sunuyor ve yüzde 50 ses seviyesinde 20 saate kadar kullanılabiliyor. IPX4 sertifikası olan hoparlör 500$ fiyat etiketine sahip. LG XBOOM XL5 ise 200W çıkışa sahip ve 12 saat kullanılabiliyor. Fiyatı ise 350$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D