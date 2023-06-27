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    LG’den LED animasyonlu XBOOM kule hoparlörler

    LG XBOOM XL7 ve XL5 taşınabilir kule hoparlörler tatmin edici ses seviyesinin yanında uygulama üzerinden kontrol edilebilen LED animasyon ekranı ile de dikkat çekiyor. 
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    LG XBOOM XL7 Tam Boyutta Gör
    Yaz aylarının gelmesi ile birlikte taşınabilir hoparlör ürünleri de çeşitlenmeye başladı. LG sevilen XBOOM hoparlör serisine eğlenceli özelliklere sahip iki farklı taşınabilir kule tipi model ekliyor.

    LG XBOOM XL7 ve XL5 kule hoparlörler

    LG XBOOM XL7 ve XL5 kule hoparlörler eğlenceli LED animasyon ekranı ile geliyor. XBOOM uygulaması üzerinden kullanıcılar farklı metin veya animasyonları yansıtabiliyor. Ayrıca orta sürücü çevresinde de RGB LED aydınlatma halkası mevcut.

    LG XBOOM XL7 hoparlör modeli 2.1 kanal 250W ses sistemi sunuyor ve yüzde 50 ses seviyesinde 20 saate kadar kullanılabiliyor. IPX4 sertifikası olan hoparlör 500$ fiyat etiketine sahip. LG XBOOM XL5 ise 200W çıkışa sahip ve 12 saat kullanılabiliyor. Fiyatı ise 350$.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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    Forumdan Konular

    yarım debriyaj zararları sevk bilginiz bulunmamaktadır. bilgilerinizin hatalı olduğunu düşünüyorsanız en yakın askerlik şubesine müracaat ediniz. eyüp b matematik avcılardan beşiktaşa nasıl gidilir stock araba ne demek

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