LG’den LED animasyonlu XBOOM kule hoparlörler

Tam Boyutta Gör Yaz aylarının gelmesi ile birlikte taşınabilir hoparlör ürünleri de çeşitlenmeye başladı. LG sevilen XBOOM hoparlör serisine eğlenceli özelliklere sahip iki farklı taşınabilir kule tipi model ekliyor.

LG XBOOM XL7 ve XL5 kule hoparlörler

LG XBOOM XL7 ve XL5 kule hoparlörler eğlenceli LED animasyon ekranı ile geliyor. XBOOM uygulaması üzerinden kullanıcılar farklı metin veya animasyonları yansıtabiliyor. Ayrıca orta sürücü çevresinde de RGB LED aydınlatma halkası mevcut.

YouTube hayran kanallarına yeni düzenleme 3 gün önce eklendi

LG XBOOM XL7 hoparlör modeli 2.1 kanal 250W ses sistemi sunuyor ve yüzde 50 ses seviyesinde 20 saate kadar kullanılabiliyor. IPX4 sertifikası olan hoparlör 500$ fiyat etiketine sahip. LG XBOOM XL5 ise 200W çıkışa sahip ve 12 saat kullanılabiliyor. Fiyatı ise 350$.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

LG XBOOM XL7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı