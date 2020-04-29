LG yılın ilk çeyreğinde coştu, mobil bölüm halen kayıplarda

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Kısa süre önce Velvet adında yeni 5G telefonunu duyuran ve bu yıl pazarda yeni bir strateji benimseyen LG’nin henüz toparlandığını söylemek mümkün değil. Holding anlamında kar patlaması yapan firma mobil olarak dipte.

Başarılı bir çeyrek

Açıklanan tablolara göre LG, holding olarak yılın ilk çeyreğinde toplamda 12.45 milyar dolar civarında bir gelir elde etmeyi başardı. Faaliyet karı ise yıl bazında yüzde 21 artışla 921 milyon dolar oldu. Firma tarihinde ilk kez yüzde 7.4 faaliyet karı marjına ulaşmayı başardı.

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Özellikle eve hapsolan insanların ev eğlence sistemlerine yönelmesi artışta etkili oldu. Ev eğlencesi bölümü OLED ve NanoCell TV satışlarının artması sayesinde gelirlerinde yüzde 31.7 büyüme yaşadı.

Mobil bölüm ise bir türlü belini doğrultamadı. Çeyrek genelinde 843 milyon dolarlık akıllı telefon satışı yapan bölüm 200 milyon dolar faaliyet zararı yazdı. Çin’den yapılan tedariğin bu dönemde azalması satışları etkiledi.

Yeni dönemin LG’ye neler getireceğini kestirmek pek mümkün değil. Firma bu dönemde 5G trendinden pay alabilmek için daha verimli pazarlama ve üretim süreçlerine yönelmeyi planlıyor.

https://www.androidcentral.com/lg-q1-2020-net-profit-jumps-211-yoy-despite-weak-smartphone-sales

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