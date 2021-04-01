LinkedIn, Clubhouse benzeri sesli sohbet özelliği geliştirdiğini duyurdu

Şubat ve Mart ayında ciddi popülerlik kazanan Clubhouse, sosyal medyanın şeklini değiştirdi. Normalde yazılı ve görsel içerikler paylaşılırken sadece ses üzerine sosyal etkileşimin olabileceği ortaya çıktı. Çeşitli seminerler, toplantılar, lansmanlar ve eğlence programları Clubhouse’a taşındı.

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Kısa sürede ciddi yol kat eden Clubhouse, rakip sosyal medya platformlarını da etkiledi. Twitter, Instagram, Facebook ve TikTok platformları Clubhouse benzeri sesli oda özelliği ekleyeceğini duyurmuştu. Şimdi de LinkedIn platformuna sesli oda özelliğinin geleceği ortaya çıktı. LinkedIn yetkilileri bu gelişmeyi doğruladı ve bir ekran görüntüsü paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Facebook'un Clubhouse rakibi özelliğine dair ilk görüntüler ortaya çıktı"

Bu özellik Android ve iOS platformundaki LinkedIn uygulamasının içine eklenecek. Clubhouse yalnızca iOS platformunda bulunuyordu. LinkedIn, Clubhouse’un Android uygulaması çıkmadan önce kullanıcıları kendi platformuna çekmeyi hedefliyor. Ayrıca Clubhouse’da sahte kullanıcılar, ünlülerin seslerini taklit ederek takipçi topluyor. LinkedIn, ünlü kullanıcıları mavi tikle onaylıyor. Bu nedenle daha güvenli bir platform olacağını ifade ediyor.

Henüz LinkedIn’in sesli sohbet özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı. Beta testlerinin yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

https://techcrunch.com/2021/03/30/linkedin-confirms-its-working-on-a-clubhouse-rival-too/

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