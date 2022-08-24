LinkedIn paylaşımınızı yapay zekâ yapsın

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Geçtiğimiz haftalarda girilen terimlere göre etkileyici görseller oluşturan yapay zekâ kısa sürede viral hale gelmişti. Bu alanda yapılan çalışmalar etkileyici sonuçlar doğuruyor. Şimdi de LinkedIn gönderisi hazırlayan bir yazılım ortaya çıktı.

Yapay zekâ gönderiler

ViralPostGenerator adıyla geliştirilen yapay zekâ motoru sorulan iki soruya verdiğiniz yanıtlar üzerinden bir kaç cümlelik bir gönderi oluşturuyor. Ayrıca yalakalık olarak tabir edilen bir ayarı da en az veya en çok olarak belirleyebiliyorsunuz.

Yapay zekâ resim oluşturuyor 2 hf. önce eklendi

Ortaya çıkan gönderiler birbirinden çok farklı olabiliyor veya bazı kalıplar sabit kalarak diğer cümleler değiştirilebiliyor. Yine de yapay zekânın anlamlı ve zaman zaman uydurma senaryolara dayanan cümleleri oldukça dikkat çekici.

Yazılım LinkedIn üzerinde yayınlanan ve viral olan yüz binden fazla gönderiyi analiz ederek öğrenmiş. Çıktılar ise görsel olarak sunuluyor yani bir nevi LinkedIn üzerinde viral olan bir gönderi havası veriliyor.

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LinkedIn paylaşımı yapan yapay zekâ