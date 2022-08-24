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    LinkedIn paylaşımınızı yapay zekâ yapsın

    LinkedIn platformundaki viral olan gönderileri analiz eden yapay zekâ yazılımı, kullanıcıdan aldığı bir kaç kelimelik veri ile komik ve ilginç gönderiler oluşturabiliyor. 
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    Yapay zekâ
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    Geçtiğimiz haftalarda girilen terimlere göre etkileyici görseller oluşturan yapay zekâ kısa sürede viral hale gelmişti. Bu alanda yapılan çalışmalar etkileyici sonuçlar doğuruyor. Şimdi de LinkedIn gönderisi hazırlayan bir yazılım ortaya çıktı.

    Yapay zekâ gönderiler

    ViralPostGenerator adıyla geliştirilen yapay zekâ motoru sorulan iki soruya verdiğiniz yanıtlar üzerinden bir kaç cümlelik bir gönderi oluşturuyor. Ayrıca yalakalık olarak tabir edilen bir ayarı da en az veya en çok olarak belirleyebiliyorsunuz.

    Ortaya çıkan gönderiler birbirinden çok farklı olabiliyor veya bazı kalıplar sabit kalarak diğer cümleler değiştirilebiliyor. Yine de yapay zekânın anlamlı ve zaman zaman uydurma senaryolara dayanan cümleleri oldukça dikkat çekici.

    Yazılım LinkedIn üzerinde yayınlanan ve viral olan yüz binden fazla gönderiyi analiz ederek öğrenmiş. Çıktılar ise görsel olarak sunuluyor yani bir nevi LinkedIn üzerinde viral olan bir gönderi havası veriliyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 9 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 11 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 11 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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