LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza!

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31 Temmuz’da yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden platformlar, bu koşula uymak zorunda.

Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara ilk ceza Kasım ayında kesilmişti. Yalnızca VK platformu temsilci belirledi, temsilci belirlemeyen platformlara 10’ar milyon TL ceza kesildi. Aralık ayının başında ise ikinci ceza devreye girdi ve hala temsilci belirlemeyen platformlara 30’ar milyon TL ek ceza kesildi.

Aralık ayının başında yayınladığımız haberde Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok platformlarına ceza verildiğini açıklamıştık. Ancak ceza kesilen platformlar bunlarla sınırlı değil. Anadolu Ajansı’nın haberine göre LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion şirketlerine de 10’ar milyon TL cezaya ek olarak 30 milyon TL ceza verdi.

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Sırada reklam yasağı var

Yabancı şirketler Türkiye’de temsilci belirlemek yerine ceza yemeyi tercih ediyor. Yasa gereği bu şirketlere 5 aşamalı ceza uygulanacak. İlk 2 aşaması uygulandı.

Sosyal medya platformları Ocak ayının başına kadar temsilci belirlememeye devam ederse üçüncü aşama ceza devreye girecek ve bu platformlara Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak. Yalnızca yurt dışından verilen reklamları gösterecek.

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Mayıs ayının başına kadar temsilci belirlememişse dördüncü aşama ceza devreye girecek ve yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak. Yani bu platformlar yüzde 50 oranında yavaşlatılacak.

Beşinci ve son aşamada ise Mayıs sonuna kadar belirlememişlerse bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak. Bu da platformların neredeyse açılamayacak kadar yavaşlatılması anlamına geliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyeye-temsilci-atamayan-sosyal-medya-sirketlerine-30ar-milyon-lira-daha-ceza-kesildi/2073307

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