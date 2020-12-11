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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza!

    Türkiye'de temsilci belirlemeyen Facebook, Twitter, YouTube'un ardından şimdi de LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30'ar milyon Tl ceza verildi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 5 gün)
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    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion'a 30 milyon TL ceza!
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    31 Temmuz’da yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden platformlar, bu koşula uymak zorunda.

    Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara ilk ceza Kasım ayında kesilmişti. Yalnızca VK platformu temsilci belirledi, temsilci belirlemeyen platformlara 10’ar milyon TL ceza kesildi. Aralık ayının başında ise ikinci ceza devreye girdi ve hala temsilci belirlemeyen platformlara 30’ar milyon TL ek ceza kesildi.

    Aralık ayının başında yayınladığımız haberde Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok platformlarına ceza verildiğini açıklamıştık. Ancak ceza kesilen platformlar bunlarla sınırlı değil. Anadolu Ajansı’nın haberine göre LinkedIn, Periscope, Pinterest ve Dailymotion şirketlerine de 10’ar milyon TL cezaya ek olarak 30 milyon TL ceza verdi.

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    Sırada reklam yasağı var

    Yabancı şirketler Türkiye’de temsilci belirlemek yerine ceza yemeyi tercih ediyor. Yasa gereği bu şirketlere 5 aşamalı ceza uygulanacak. İlk 2 aşaması uygulandı.

    Sosyal medya platformları Ocak ayının başına kadar temsilci belirlememeye devam ederse üçüncü aşama ceza devreye girecek ve bu platformlara Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak. Yalnızca yurt dışından verilen reklamları gösterecek.

    Ayrıca Bkz. "Twitter, Türkiye'de 2020'nin enlerini açıkladı"

    Mayıs ayının başına kadar temsilci belirlememişse dördüncü aşama ceza devreye girecek ve yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak. Yani bu platformlar yüzde 50 oranında yavaşlatılacak.

    Beşinci ve son aşamada ise Mayıs sonuna kadar belirlememişlerse bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak. Bu da platformların neredeyse açılamayacak kadar yavaşlatılması anlamına geliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyeye-temsilci-atamayan-sosyal-medya-sirketlerine-30ar-milyon-lira-daha-ceza-kesildi/2073307 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mustafaaydemirr
    Bayılıyor beni düşünmeye, o yüzden 500$'lık alete 8300₺ veriyorum
    Yanıtla +31
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    borayeris (Boray Eriş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Parasız kalınca nereye saldıracaklarını şaşırdılar. 🤣
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    mehmetemredogan (Mehmet Emre Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi Twitter'ı Facebook'u anladık büyük platformlar ama Dailymotion'un varlığından sahibinin haberi yok.

    Sırada Tinder var sanırım. Temsilci olarak geçmişte izdivaç programı sunan birini atarlar inşallah.
    Hadi Twitter'ı Facebook'u anladık büyük platformlar ama Dailymotion'un varlığından sahibinin haberi yok. Sırada Tinder var sanırım. Temsilci olarak geç...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Leon FR (Serdar E.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cezayı kesiyorlar da tahsil ediyorlar mı? Şimdiye kadar kesilen bu tarz cezaların ödendiğine dair bir haber yok.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @mustafaaydemirr blok. 🖕
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    olzii (Olcay ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dailymotion'un günlük 1 milyon erişim alması ilginç
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin modeli geliyor gibi. Sopalar atarla beraber sallanıyor, Weibo tarzı çözümler dayatılabilir.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Walla bakanlığın bu sitelerin varlığından haberdar olması beni çok şaşırtı 😂
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    Heretic Soul 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu platformlara temsilci atamaları gerektiğini bildiren bir belge filan gönderildi mi peki? Adamların haberi yok belki çıkan yasadan.
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    mehmetemredogan (Mehmet Emre Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi Twitter'ı Facebook'u anladık büyük platformlar ama Dailymotion'un varlığından sahibinin haberi yok.

    Sırada Tinder var sanırım. Temsilci olarak geçmişte izdivaç programı sunan birini atarlar inşallah.
    Yanıtla +13
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    Mehmetgec 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar istedği şekil yönetilir yapacak bir şey olması için halkın tepki göstermesi gerekir. Tepki gösterip kendini 4 duvar arasında olacağını düşünen halk yaratıldı maalesef
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    sadrag 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yav arkadaş, anlamıyorum hakikaten.. Burada "ülkemin çıkarları" geyiği yapmaya gerek yok. Bu sürecin böyle ilerlemesi durumunda, dijital platformlarda faaliyet gösteren küçük büyük tüm firmaların bundan zarar göreceğini anlayamıyor musunuz? Ortaya konulan ürünlerin müşterisi artık tüm dünya. Bu pazarı daraltmanın alemi var mı? Ha, bahsi edilen firmalar temsilci açarsa ne ala. Ama olay tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok haline gelirse bundan onlar bir zarar görür, biz on zarar görürüz. Ülkeni dünyadan soyutlayarak bir yere varamazsın artık..
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Milyar dolar felan keselerde dolar düşse bari.

    Dolar'ın düşmesi bize yarar.
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