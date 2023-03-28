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    Bu yıl Ay’a 4G internet ağı bağlanacak

    Nokia’nın Ay’a internet ulaştırma hedeflerinde sona gelindi. Şirketin bir yöneticisi, Nokia'nın bu yılın sonlarına doğru Ay'da 4G internet sunmayı planladığını söyledi.
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    ay 4g ağ Tam Boyutta Gör
    Nokia, Ay keşiflerini geliştirmek ve nihayetinde uydu gezegende insan varlığının yolunu açmak umuduyla bu yılın sonlarında Ay'da 4G mobil ağ sunmaya hazırlanıyor. Nokia'nın baş mühendisi Luis Maestro Ruiz De Temino, bu ayın başlarında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi ticaret fuarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiyalı telekomünikasyon grubunun ağı önümüzdeki aylarda bir SpaceX roketiyle fırlatmayı planladığını söyledi.

    Nokia, Ay'a 4G LTE ağı kuracak

    Nokia’nın 4G LTE ağı, ABD'li uzay firması Intuitive Machines tarafından tasarlanan Ay iniş aracı Nova-C’de bulunan anten donanımlı bir baz istasyonu olacak. Buna ayrıca güneş enerjisiyle çalışan bir başka gezici araç da eşlik edecek. İniş aracı ile gezici araç arasında ise LTE bağlantısı kurulacak. Hazırlanan altyapı Ay'ın güney kolu boyunca uzanan Shackleton kraterine inecek. Nokia, teknolojinin uzayın aşırı koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Ağ, Nasa'nın 1972'den bu yana Ay'ın yüzeyinde yürüyecek ilk insan astronotları göndermeyi amaçlayan Artemis misyonu kapsamında kullanılacak.

    nokia ay 4g Tam Boyutta Gör
    Ay’a 4G ağ kurmanın amacı ise karasal ağların gelecekteki uzay görevleri için iletişim ihtiyaçlarını karşılayabileceğini göstermek. Nokia, ağının astronotların birbirleriyle ve görev kontrolüyle iletişim kurmasına, gezgini uzaktan kontrol etmesine ve gerçek zamanlı video ve telemetri verilerini Dünya'ya aktarmasına olanak tanıyacağını sözlerine ekledi. Gelecekte, Ay’da Netflix izleme fikri oldukça enteresan duruyor ve muhtemelen bunu ilk astronotlar deneyecek.

    Faydaları hayati ölçekte olacak

    Ay’a bu yıl 4G internet bağlanacak Tam Boyutta Gör
    Maestro Ruiz De Temino'ya göre iniş aracı bir SpaceX roketiyle fırlatılacak. Ancak SpaceX’in roketi aracı Ay’a kadar götürmeyecek. Muhtemelen araç, Dünya yörüngesine kadar çıkartılacak ve üzerindeki dahili iticileri ile yolculuğuna devam edecek. Öte yandan Moor Insights & Strategy'nin baş analisti Anshel Sag, Nokia'nın donanımının fırlatılması için 2023'ün "iyimser bir hedef" olduğunu söyledi. Anshel Sag’a göre eğer donanım hazırsa o zaman fırlatma için şans var.

    Nokia daha önce Ay ağının, hayati komuta ve kontrol işlevleri, Ay gezginlerinin uzaktan kontrolü, gerçek zamanlı navigasyon ve yüksek çözünürlüklü video akışı dahil olmak üzere birçok farklı veri aktarım uygulaması için kritik iletişim yetenekleri sağlayacağını söylemişti.

    Eğer Ay'da yaşayacaksak, internet bağlantısından daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Örneğin mühendislik devi Rolls-Royce, gelecekteki Ay sakinlerine ve kaşiflerine güç sağlamak için bir küçük nükleer reaktör üzerinde çalışıyor. Ay’da kullanılması planlanan bir diğer şey ise uydunun kutup kısımlarındaki korunaklı kraterlerde sıkışmış buz kütleleri. Bu buzlar arıtılarak içme suyu olarak kullanılabilir, roket yakıtı olarak kullanılmak üzere hidrojen ve oksijene ayrılabilir ya da astronotlara solunabilir oksijen sağlamak üzere ayrıştırılabilir. Nokia’nın Ay ağı, tüm araştırma faaliyetlerinde ciddi faydalar oluşturabilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 19 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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