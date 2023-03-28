Bu yıl Ay’a 4G internet ağı bağlanacak

Nokia, Ay'a 4G LTE ağı kuracak
Nokia’nın 4G LTE ağı, ABD'li uzay firması Intuitive Machines tarafından tasarlanan Ay iniş aracı Nova-C’de bulunan anten donanımlı bir baz istasyonu olacak. Buna ayrıca güneş enerjisiyle çalışan bir başka gezici araç da eşlik edecek. İniş aracı ile gezici araç arasında ise LTE bağlantısı kurulacak. Hazırlanan altyapı Ay'ın güney kolu boyunca uzanan Shackleton kraterine inecek. Nokia, teknolojinin uzayın aşırı koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Ağ, Nasa'nın 1972'den bu yana Ay'ın yüzeyinde yürüyecek ilk insan astronotları göndermeyi amaçlayan Artemis misyonu kapsamında kullanılacak.
Faydaları hayati ölçekte olacak
Nokia daha önce Ay ağının, hayati komuta ve kontrol işlevleri, Ay gezginlerinin uzaktan kontrolü, gerçek zamanlı navigasyon ve yüksek çözünürlüklü video akışı dahil olmak üzere birçok farklı veri aktarım uygulaması için kritik iletişim yetenekleri sağlayacağını söylemişti.
Eğer Ay'da yaşayacaksak, internet bağlantısından daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Örneğin mühendislik devi Rolls-Royce, gelecekteki Ay sakinlerine ve kaşiflerine güç sağlamak için bir küçük nükleer reaktör üzerinde çalışıyor. Ay’da kullanılması planlanan bir diğer şey ise uydunun kutup kısımlarındaki korunaklı kraterlerde sıkışmış buz kütleleri. Bu buzlar arıtılarak içme suyu olarak kullanılabilir, roket yakıtı olarak kullanılmak üzere hidrojen ve oksijene ayrılabilir ya da astronotlara solunabilir oksijen sağlamak üzere ayrıştırılabilir. Nokia’nın Ay ağı, tüm araştırma faaliyetlerinde ciddi faydalar oluşturabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)