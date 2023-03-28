Bu yıl Ay’a 4G internet ağı bağlanacak

Tam Boyutta Gör Nokia, Ay keşiflerini geliştirmek ve nihayetinde uydu gezegende insan varlığının yolunu açmak umuduyla bu yılın sonlarında Ay'da 4G mobil ağ sunmaya hazırlanıyor. Nokia'nın baş mühendisi Luis Maestro Ruiz De Temino, bu ayın başlarında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi ticaret fuarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiyalı telekomünikasyon grubunun ağı önümüzdeki aylarda bir SpaceX roketiyle fırlatmayı planladığını söyledi.

Nokia, Ay'a 4G LTE ağı kuracak

Nokia’nın 4G LTE ağı, ABD'li uzay firması Intuitive Machines tarafından tasarlanan Ay iniş aracı Nova-C’de bulunan anten donanımlı bir baz istasyonu olacak. Buna ayrıca güneş enerjisiyle çalışan bir başka gezici araç da eşlik edecek. İniş aracı ile gezici araç arasında ise LTE bağlantısı kurulacak. Hazırlanan altyapı Ay'ın güney kolu boyunca uzanan Shackleton kraterine inecek. Nokia, teknolojinin uzayın aşırı koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Ağ, Nasa'nın 1972'den bu yana Ay'ın yüzeyinde yürüyecek ilk insan astronotları göndermeyi amaçlayan Artemis misyonu kapsamında kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Ay’a 4G ağ kurmanın amacı ise karasal ağların gelecekteki uzay görevleri için iletişim ihtiyaçlarını karşılayabileceğini göstermek. Nokia, ağının astronotların birbirleriyle ve görev kontrolüyle iletişim kurmasına, gezgini uzaktan kontrol etmesine ve gerçek zamanlı video ve telemetri verilerini Dünya'ya aktarmasına olanak tanıyacağını sözlerine ekledi. Gelecekte, Ay’da Netflix izleme fikri oldukça enteresan duruyor ve muhtemelen bunu ilk astronotlar deneyecek.

Faydaları hayati ölçekte olacak

Tam Boyutta Gör Maestro Ruiz De Temino'ya göre iniş aracı bir SpaceX roketiyle fırlatılacak. Ancak SpaceX’in roketi aracı Ay’a kadar götürmeyecek. Muhtemelen araç, Dünya yörüngesine kadar çıkartılacak ve üzerindeki dahili iticileri ile yolculuğuna devam edecek. Öte yandan Moor Insights & Strategy'nin baş analisti Anshel Sag, Nokia'nın donanımının fırlatılması için 2023'ün "iyimser bir hedef" olduğunu söyledi. Anshel Sag’a göre eğer donanım hazırsa o zaman fırlatma için şans var.

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Nokia daha önce Ay ağının, hayati komuta ve kontrol işlevleri, Ay gezginlerinin uzaktan kontrolü, gerçek zamanlı navigasyon ve yüksek çözünürlüklü video akışı dahil olmak üzere birçok farklı veri aktarım uygulaması için kritik iletişim yetenekleri sağlayacağını söylemişti.

Eğer Ay'da yaşayacaksak, internet bağlantısından daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Örneğin mühendislik devi Rolls-Royce, gelecekteki Ay sakinlerine ve kaşiflerine güç sağlamak için bir küçük nükleer reaktör üzerinde çalışıyor. Ay’da kullanılması planlanan bir diğer şey ise uydunun kutup kısımlarındaki korunaklı kraterlerde sıkışmış buz kütleleri. Bu buzlar arıtılarak içme suyu olarak kullanılabilir, roket yakıtı olarak kullanılmak üzere hidrojen ve oksijene ayrılabilir ya da astronotlara solunabilir oksijen sağlamak üzere ayrıştırılabilir. Nokia’nın Ay ağı, tüm araştırma faaliyetlerinde ciddi faydalar oluşturabilir.

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