Blue mikrofon markası tarihe karıştı

Tam Boyutta Gör Yayıncılık sektörünün en beğenilen mikrofonlarını üreten Blue markası bir süre önce agresif bir strateji izleyen Logitech tarafından satın alınmış ve bu çatı altında faaliyet göstermeye başlamıştı. Logitech markanın bağımsızlığına daha fazla izin vermedi.

Blue mikrofonlara ne oldu?

Gelen bilgilere göre Blue mikrofonları artık tamamen Logitech içerisine entegre edildi ve sadece Logitech markası ile satılacak. Yavaş yavaş Blue markasının yer aldığı Logitech ürünlerinin yeni sürümünde bu değişikliğin uygulandığı söyleniyor. Blue markasının web sitesi da kapatıldı.

Logitech üst seviye mikrofon üreticisi Blue Microphones’u satın aldı 5 yıl önce eklendi

Logitech bu markayı 2018 yılında 177 milyon dolara satın almıştı. Önemli bir imajı olmasına rağmen Logitech kendi markası altında devam etmesini istedi. 2017 yılında satın alınan ASTRO Gaming markasının da yine Logitech ile entegre edileceği bildirildi. Böylece Logitech’in elinde sadece Blue döneminden Yeti ve Snowball markaları kalmış oldu.

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