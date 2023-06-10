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    Blue mikrofon markası tarihe karıştı

    Mikrofonları ile ünlü Blue markasını yıllar önce satın alan Logitech, markanın tüm ürünlerini kendi çatısı altında birleştirdi ve resmi olarak markanın faaliyetlerini durdurdu.
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    Logitech Tam Boyutta Gör
    Yayıncılık sektörünün en beğenilen mikrofonlarını üreten Blue markası bir süre önce agresif bir strateji izleyen Logitech tarafından satın alınmış ve bu çatı altında faaliyet göstermeye başlamıştı. Logitech markanın bağımsızlığına daha fazla izin vermedi.

    Blue mikrofonlara ne oldu?

    Gelen bilgilere göre Blue mikrofonları artık tamamen Logitech içerisine entegre edildi ve sadece Logitech markası ile satılacak. Yavaş yavaş Blue markasının yer aldığı Logitech ürünlerinin yeni sürümünde bu değişikliğin uygulandığı söyleniyor. Blue markasının web sitesi da kapatıldı.

    Logitech bu markayı 2018 yılında 177 milyon dolara satın almıştı. Önemli bir imajı olmasına rağmen Logitech kendi markası altında devam etmesini istedi. 2017 yılında satın alınan ASTRO Gaming markasının da yine Logitech ile entegre edileceği bildirildi. Böylece Logitech’in elinde sadece Blue döneminden Yeti ve Snowball markaları kalmış oldu.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 20 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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    77 üsküdar bu kartın bin numarası sistemde kayıtlı değil ayakta çalışıyorum ayaklarım ağrıyor toyota corolla 1.5 dream multidrive s yorum p2w olmayan mmorpg

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