Blue mikrofon markası tarihe karıştı

Blue mikrofonlara ne oldu?
Gelen bilgilere göre Blue mikrofonları artık tamamen Logitech içerisine entegre edildi ve sadece Logitech markası ile satılacak. Yavaş yavaş Blue markasının yer aldığı Logitech ürünlerinin yeni sürümünde bu değişikliğin uygulandığı söyleniyor. Blue markasının web sitesi da kapatıldı.
Logitech bu markayı 2018 yılında 177 milyon dolara satın almıştı. Önemli bir imajı olmasına rağmen Logitech kendi markası altında devam etmesini istedi. 2017 yılında satın alınan ASTRO Gaming markasının da yine Logitech ile entegre edileceği bildirildi. Böylece Logitech’in elinde sadece Blue döneminden Yeti ve Snowball markaları kalmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi