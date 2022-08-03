Logitech ve Tencent güçlerini birleştirdi: Bulut tabanlı elde taşınabilir oyun cihazı geliyor

Logitech, taşınabilir bulut oyun cihazı geliştirmek için Logitech G markası altında Çin merkezli oyun şirketi Tencent ile iş birliği yaptığını duyurdu.

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Popüler bulut oyun servislerini destekleyecek

Logitech’in açıklamasına göre, bulut tabanlı elde taşınabilir oyun cihazı şu andaki popüler tüm bulut oyun hizmetlerini destekleyecek. Logitech, her iki şirketin de hem Xbox Cloud Gaming hem de Nvidia GeForce Now’ı cihaza getirmek için görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti. Oyuncular konsollarından veya bilgisayarlarıdan uzaktayken AAA oyunları oynayabilecek.

Cihazın hangi işletim sistemi üzerinde çalıştığı da dahil cihazın nasıl çalışacağına ilişkin detaylar paylaşılmadı. Android’in modifiye edilmiş sürümü olabileceği tahmin ediliyor.

Bulut oyunları, video oyunlarını oyunculara aktarmak için veri merkezi sunucularını kullanıyor. PC veya konsol oyunlarını indirmeye veya yüklemeye gerek kalmıyor. Bunun yerine oyunlar uzak sunucularda işleniyor ve oynanıyor, kullanıcılar da kendi cihazlarından oynama keyfi sürüyor.

Logitech G’nin Genel Müdürü Ujesh Desai, “Oyun geliştirme, yayınlama ve operasyonlar için önde gelen global platformlardan biri olan Tencent Games, inovasyon alanında önde gelen isimlerden biri, bu nedenle onlarla iş birliği yaptık. Oyun oynayarak büyümüş biri olarak neredeyse her yerde AAA oyunları oynama fikri çok heyecan verici ve herkese ne üzerinde çalıştığımızı göstermek için sabırsızlanıyoruz.” diyor.

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Logitech ve Tencent, elde taşınabilir oyun cihazı geliştiriyor