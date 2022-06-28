Valve'dan sevindiren haber: Steam Deck gönderileri hızlanıyor

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Taşınabilir el konsolu pazarına Steam Deck ile iddialı bir giriş yapan Valve, konsolu satın almayı düşünen veya satın alan ancak gönderim bekleyen kullanıcılar için sevindiren bir duyuru paylaştı.

Gönderiler iki kat hızlanıyor

Bilindiği üzere taşınabilir bir yapı ile AAA PC oyunlarını oynatma yeteneğine sahip olan Steam Deck, henüz ülkemize giriş yapmamış olsa da Avrupa dahil birçok bölgede ön siparişe açıldı. Ancak bu bölgelerde cihazı satın alan kullanıcılar günümüzde uzun bekleyiş süreleri ile karşı karşıya kalıyor.

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Bu sorun hakkında Twitter üzerinden ''Son Q2 e-posta grubunu gönderdik ve 30'unda, Q3 rezervasyon e-postalarını göndermeye başlayacağız. Üretim arttı ve bugünden sonra her hafta iki katından fazla sayıda Steam Deck göndereceğiz!'' açıklamasında bulunan Valve, görünüşe göre kullanıcılara kulak vermeye devam edecek.

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