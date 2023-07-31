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    Loki’nin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı

    Marvel Sinematik Evreninde geçen Disney+ dizileri arasında en sevilenlerden olan Loki, yıl bitmeden yeni sezonu ile ekranlara dönecek. Dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.
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    Lokinin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası Disney+ yapımları ile evrenini genişleten Marvel, bu sürede birçok dizi ve film yayınladı. Son yıllarda çıkan bu yapımların birçoğu beğenilmese de Loki, Disney+ platformunun en başarılı dizilerinden biri olmayı başardı. 2021 yılında ilk sezonunu bitiren dizi, yakında ikinci sezonu ile ekranlara dönecek.

    Loki ve Mobius 6 Ekim’de geri dönüyor

    Loki’nin ikinci sezon fragmanı, sevdiğimiz karakterlerin nasıl bir macera yaşayacağını gözler önüne seriyor. Hatırlarsanız Sylvie, ilk sezonun sonunda He Who Remains’i öldürerek çoklu evrenler arasında geçecek bir savaşa bir kapı açmıştı. Dizinin ikinci sezonunda Loki ve Mobius, çoklu evrenleri gezerek Sylvie’yi bulmaya çalışacak. Ayrıca fragman, Kang the Conqueror’ın daha önce görmediğimiz bir varyantını da gözler önüne seriyor.

    6 Ekim’de yayınlanacak olan ikinci sezon; Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Tara Strong, Eugene Cordero, Jonathan Majors ve Oscar ödüllü Ke Huy Quan gibi başarılı oyunculara ev sahipliği yapacak. Loki’nin ikinci sezonunun doğrudan Deadpool 3 ve Avengers: Kang Dyntasy gibi yapımlara bağlanması bekleniyor. Görünüşe göre Loki, Sylvie ve Mobius, Marvel Sinematik Evrenin çoklu evren hikayesinde önemli kişiler olmaya devam edecek.

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