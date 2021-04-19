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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Love, Death & Robots dizisinin 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

    Love, Death & Robots'un merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. İkinci sezon 14 Mayıs'ta Netflix'te seyircilerin beğenisine sunulacak.
    19 Nisan 2021, 18:11 (31 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Love, Death & Robots dizisinin 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı
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    Netflix'in popüler orijinal dizilerinden olan Love, Death & Robots önümüzdeki ay ekranlara geri dönüyor. 14 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak olan yeni sezondan bugün ilk fragman paylaşıldı. Netflix ayrıca dizinin üçüncü sezonunun da 2022'de yayınlanacağını açıkladı.

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    Bir antoloji serisi olarak hazırlanan Love, Death & Robots'un ilk sezonu toplam 18 farklı kısa filmden oluşuyordu. Tim Miller ve David Fincher imzasıyla hazırlanan birinci sezon özgün bilim kurgu fikirleri ve yeişkin seyircileri hedef alan hikayeleriyle izleyenleri etkilemeyi başarmıştı.

    Love, Death & Robots'un yeni sezonu da yine benzer bir seyir deneyimi sunacak. Yeni sezonun arkasında bu sefer bir başka ünlü yönetmen olan Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, The Darkest Minds) var. Netflix, dizinin ikinci sezonunda da +18 yaş sınırlamasının korunacağını söyledi.

    Netflix, yeni sezonla ilgili,"Yetişkinlere yönelik animasyon antolojisi sarsıcı bir şekilde geri dönüyor. Çıplak devler, Noel iblisleri ve çılgına dönmüş robotlar… İzlemeye doyamayacağınız 2. Cilt 14 Mayıs'ta yayında" ifadelerini kullandı.



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    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Netflix'in en iyi yapımıydı. 1.5 sene sonra tekrar abone olmak için bir sebep verdi.
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