Love, Death & Robots dizisinin 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Netflix'in popüler orijinal dizilerinden olan Love, Death & Robots önümüzdeki ay ekranlara geri dönüyor. 14 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak olan yeni sezondan bugün ilk fragman paylaşıldı. Netflix ayrıca dizinin üçüncü sezonunun da 2022'de yayınlanacağını açıkladı.İlginizi Çekebilir The Witcher 2. sezonuna 7 yeni aktör katıldı: İşte karakterleri
Bir antoloji serisi olarak hazırlanan Love, Death & Robots'un ilk sezonu toplam 18 farklı kısa filmden oluşuyordu. Tim Miller ve David Fincher imzasıyla hazırlanan birinci sezon özgün bilim kurgu fikirleri ve yeişkin seyircileri hedef alan hikayeleriyle izleyenleri etkilemeyi başarmıştı.
Love, Death & Robots'un yeni sezonu da yine benzer bir seyir deneyimi sunacak. Yeni sezonun arkasında bu sefer bir başka ünlü yönetmen olan Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, The Darkest Minds) var. Netflix, dizinin ikinci sezonunda da +18 yaş sınırlamasının korunacağını söyledi.
Netflix, yeni sezonla ilgili,"Yetişkinlere yönelik animasyon antolojisi sarsıcı bir şekilde geri dönüyor. Çıplak devler, Noel iblisleri ve çılgına dönmüş robotlar… İzlemeye doyamayacağınız 2. Cilt 14 Mayıs'ta yayında" ifadelerini kullandı.
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birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama
Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun
vay be cok iyi gozukuyor
Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur
Pudra sekerligi opsiyonelmi
Yeni zengin oyuncağı