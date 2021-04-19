Love, Death & Robots dizisinin 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Netflix'in popüler orijinal dizilerinden olan Love, Death & Robots önümüzdeki ay ekranlara geri dönüyor. 14 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak olan yeni sezondan bugün ilk fragman paylaşıldı. Netflix ayrıca dizinin üçüncü sezonunun da 2022'de yayınlanacağını açıkladı.

İlginizi Çekebilir

The Witcher 2. sezonuna 7 yeni aktör katıldı: İşte karakterleri

Bir antoloji serisi olarak hazırlanan Love, Death & Robots'un ilk sezonu toplam 18 farklı kısa filmden oluşuyordu. Tim Miller ve David Fincher imzasıyla hazırlanan birinci sezon özgün bilim kurgu fikirleri ve yeişkin seyircileri hedef alan hikayeleriyle izleyenleri etkilemeyi başarmıştı.

Love, Death & Robots'un yeni sezonu da yine benzer bir seyir deneyimi sunacak. Yeni sezonun arkasında bu sefer bir başka ünlü yönetmen olan Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, The Darkest Minds) var. Netflix, dizinin ikinci sezonunda da +18 yaş sınırlamasının korunacağını söyledi.

Netflix, yeni sezonla ilgili,"Yetişkinlere yönelik animasyon antolojisi sarsıcı bir şekilde geri dönüyor. Çıplak devler, Noel iblisleri ve çılgına dönmüş robotlar… İzlemeye doyamayacağınız 2. Cilt 14 Mayıs'ta yayında" ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.