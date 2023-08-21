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    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 9 çıkıyor üstelik Barbie temalı

    Lüks üretim firması Caviar, son günlerin trendi Barbie ile yeni bir projeye başladı. iPhone 15 Pro, Galaxy Z Flip5/Fold5 ve Apple Watch Series 9 projede yer alıyor.
    Barbie Tam Boyutta Gör
    Özel temalı ve mücevherlerle süslü akıllı telefonlar hazırlayan lüks üretim firması Caviar şimdi de Barbie fırtınasına el atıyor. Firma Barbie teması altında birbirinden lüks akıllı telefonlar hazırladı.

    Barbiecore koleksiyonu

    Barbiecore koleksiyonunda üç farklı cihaz yer alıyor. iPhone 15 Pro Stilletto serisinde 61 adet Swarovski kristali yer alırken arka kısımda da pembe renkli timsah derisi kullanılmış. Yine arka tarafta 49 parlayan yakut bulunuyor. Çerçeve ise 24 ayar altından imal edilmiş. iPhone 15 Pro Stilletto serisi 7990$ seviyesinden başlıyor ve Max modelinde fiyatlar daha da artıyor.

    Galaxy Z Flip5/Fold5 yine aynı özelliklere sahip ancak Swarovski taşları yer almıyor. Farklı olarak üst kapakta Barbie yazısı ve alt kapakta pembe bir ponpon kullanılmış. Galaxy Z Flip5 Glam Vibes 8560$ fiyat etiketine sahip ve Z Fold5 ile fiyat daha da yükseliyor.

    Son olarak henüz tanıtılmamış bir model var. Apple Watch Series 9 modeli 316L paslanmaz çelik ve gül altını rengi ile bezenmiş. Bu tasarım da 1900$ başlangıç etiketine sahip. Dışarıdan bakıldığında saatin sunduğu özellikler anlaşılmıyor ancak artık ismi resmileşti diyebiliriz. Muhtemelen Apple Watch Series 9 piyasaya çıktığında Caviar da cihazı satışa sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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