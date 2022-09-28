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    Luna Foundation Guard, 3 bin BTC satıldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı

    Terra ve LUNA krizinin ardından çok sayıda Bitcoin'in paraya çevrildiği iddia ediliyordu. Luna Foundation Guard, bu iddialar hakkında resmi açıklama yaptı.       
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    LUNA, 3 bin BTC satıldığı iddiaları hakkında açıklama yaptı
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    Terra Kurucusu Do Kwon hakkında Güney Kore mahkemesinin tutuklama emri çıkarmasının ardındna milyonlarca dolar değerindeki yaklaşık 3 bin Bitcoin’in paraya çevrildiği iddia edildi.

    Terra ekosisteminin çöküşü sonrası kripto piyasası oldukça kötü bir şekilde etkilendi. Bu olaylar sırasında elinde bulundurduğu Bitcoin‘leri ilk etapta satmaması ile eleştirilerin odak noktası hâline gelen Luna Foundation Guard (LFG), sonrasında hızlı satışlar yapmaya çalışsa da bir işe yaramamıştı. Aradan geçen süre zarfında satışlar durmuştu.

    Bazı iddialar Do Kwon'un tutuklama emrinden sonra LFG’nin mevcut varlıkları sattığı yönündeydi. LFG bu iddalarla ilgili açıklama yaptı. 

    LFG, bu iddiaları sert bir şekilde reddetti. Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

    “LFG, Mayıs 2022’den bu yana yeni cüzdanlar oluşturmadı veya LFG tarafından tutulan Bitcoin veya diğer token’ları hiçbir yere taşımadı”

    Son olarak LFG, CryptoQuant’ın 15 Eylül’de Binance borsasında LFG için oluşturulan cüzdanlar olduğunu söylediği raporu da yalanladı. Ancak CryptoQuant’ın raporunda KuCoin ve OKX, 3.313 BTC’nin kripto borsalarına transfer edildiğini bildirdi.

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    Sarı Mucit 3 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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