Luna Vakfı’nın Bitcoin rezervi tamamen tükendi

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Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 27 bin dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile beraber kripto para piyasası bu durumdan oldukça etkilendi. Özellikle son dönemde en çok düşüş eğilimi gösteren proje Terra (LUNA) oldu.

Bununla beraber UST fiyatını dengelemek için sürekli olarak LUNA satışı yaptığı için bozulan sistem, LUNA’nın değerinin yüze 99,3 düşmesine neden oldu. Diğer taraftan Terra’nın aslında 1 dolara sabit olması gereken stablecoin’i UST 0,4 dolar seviyesine kadar geriledi. Bunun sonucu olarak da sürekli olarak satış yapan Luna Vakfı, Bitcoin (BTC) rezervlerini tamamen bitirdi.

Kripto para piyasasındaki bu kritik dönemde Luna Vakfı bir satış haberi ile gündeme geldi. Elde edilen bilgilere göre; Luna Vakfı, 5,2 milyon dolar değerinde AVAX satışı gerçekleştirdi.

Bitcoin tarihi çöküş yaşıyor 16 sa. önce eklendi

Luna Vakfı’na ait cüzdanda 52,87 milyon dolar değerinde Avax kaldı. Bunun yanında vakfın Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) rezervi ise sıfırı gördü.

Son olarak eklemek gerekirse açıklanan son verilere göre Luna’nın rezervinde 30,77 milyon UST kalırken, en büyük rezervi ise AVAX oluşturuyor. Ek olarak vakfın elinde kalan LUNA miktarı ise 1,69 milyon adet. Bu da haberimizin yazımı itibarıyla yaklaşık olarak 375.000 dolara denk geliyor.

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