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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    M1 işlemcili yeni Apple Mac ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu

    Apple'ın M1 işlemcili yeni Macbook ve Mac Mini modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Fiyatlar tahmin edebileceğiniz gibi epey yüksek.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    5,1b
    4
    31
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    10

    M1 işlemcili yeni Apple Mac ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu
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    Apple bugünkü sürpriz Mac etkinliğinde 'devrim' olarak nitelendirebileceğimiz büyük duyurular gerçekleştirdi. ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerden güç alan yeni Macbook ve Mac Mini modelleri özellikle de Apple severleri epey etkilemeyi başardı. Peki birbirinden etkileyici yeniliklerle gelen yeni Macbook'lar Türkiye'de nasıl fiyatlarla karşımıza çıkacak? İşte fiyat listesi:

    Yeni Macbook ve Mac Mini'lerin Türkiye fiyatları

    • Mac Mini (M1 çip/8GB Birleşik Bellek/256GB SSD) -- 7899 TL
    • Mac Mini (M1 çip/8GB Birleşik Bellek/512GB SSD) -- 10099 TL
    • Macbook Air (8 çekirdekli CPU'lu 7 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/256GB SSD) -- 10999 TL
    • Macbook Air (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/512GB SSD) -- 13699 TL
    • 13 inç Macbook Pro (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/256GB SSD) -- 14299 TL
    • 13 inç Macbook Pro (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/512GB SSD) -- 16499 TL

    Yeni Macbook ve Mac Mini'ler Türkiye'de 17 Kasım'da dünyayla aynı anda piyasaya sürülecek. Şu anda isterseniz yukarıdaki fiyatlardan ön sipariş verebiliyorsunuz. Apple ayrıca öğrencilere eğitim indirimi de uyguluyor. Öğrenciyseniz ve yeni bir Mac almak istiyorsanız bu fiyatlara bakmayı unutmayın.

    Yukarıdaki modellere elbette ekstra RAM ve SSD ekleme imkanınız da var. Örneğin 8GB ekstra bellek eklemek isterseniz 2200 TL'lik ek bir ücret çıkıyor. Aynı şekilde SSD için de benzer bir fiyatlandırma söz konusu. 2TB'a kadar yükseltilebiliyor.



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    ilkerinanç

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    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    amanhem (Amanullah Hemden) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu fiyata Türkiye’de steve jobs bile almaz. 💵
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    Carcharies (ömer can demirel) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1399 dolar macbook pro fiyatı. Eğitim için fiyat 1299 dolar. Fiyatlar bu cihaz için çok iyi denebilir. Kur 9 lira olan bir ülkede don, atlet bile pahalıdır. Macbook'lar son derece normal bir fiyatla geldi
    1399 dolar macbook pro fiyatı. Eğitim için fiyat 1299 dolar. Fiyatlar bu cihaz için çok iyi denebilir. Kur 9 lira olan bir ülkede don, atlet bile pahalıdır. Mac...
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    1 Yanıt Yanıtla +28
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyata iyi diyenler var adamlar zevk almaya başlamış
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    erencanyaman 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    dolar 8 tl olmuş fiyat iyi bence
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    Bloodin 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devrim niteliğindeki gelişmeye rağmen yurtdışı fiyatlar çok uygun. Yurtiçi fiyatları da hakeza önceki daha yavaş, şarjı daha az giden ve daha çok ısınan Intel işlemcili cihazlardan daha uygun. Bu fiyata "iyi" diyen yok ama piyasa belli, kur belli... Yine de kur 8'in, tercihen 7'nin altında sabit kalır ve stabil hale gelirse bir indirim gelebilir.
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    canfatihalptekin (Can Alptekin ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yurtdışı makaleleri okumakta yarar var, çünkü niye? Bilhassa ingilizce olanları bir zahmet okuyun arkadaşlar
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    BekirHan (Bekir Han) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hackintosh olayı yavaş yavaş tarih olur mu dersiniz? Bir de Apple bundan gayrı DIY' cilerin iyice canını sıkacak. Ram SOC' de, GPU SOC' de...Bir SSD kaldı gerçi o da gömülü...
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Öyle artı dual sistem kuranlarda vardı windows üstünde oyun oynamak isteyenler felan hepsi tarih olacak. Apple baktı doğru düzgün işlemci üreten yok kendisi üretmeye karar verdi ki doğru da yaptı. Biz hala intel vs amd :)
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    16 inc olan burada yok fiyatı 30 bin tl, yani normal fiyat. Bazen böbreğimi satsam mı diye düşünüyorum.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Niye teknik detayı belli olmayan ürüne ön sipariş veresin ki
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    tem-muz 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil Mac Mini 7899₺. 2018 model 8. Nesil Mac Mini 12.299₺. İlginç!!!
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    Umutcan 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önceki baz model intel macbook pro 10500 liradan başlıyordu, 3000 lira zam gelmiş Türkiye fiyatına. Amerikada fiyat tabi ki aynı.
    Eski fiyat 2020 ilk yarısında doların 6.5-7tl olduğu zamandan kalmaydı, yeni modelleri 8-8.5tl bandından koymuşlar fark bu.
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    keremec (Kerem Safa ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşlemcinin performansı nasıldır bilemiyorum ama 8/256 ryzen5 li ya da intel i5 li notebooklar 7000TL civarındayken bence bu liste fiyatları çok da pahalı değil. Ayrıca pro ile air arasında touchbar dışında ne fark var tam olarak?
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    suslu76 (suleyman u.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) keremec
    Fan var.
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    Umutcan 1 gün ( Mesaj Silindi ) keremec
    Son modellerde teknik detay yazılmamış ama bir önceki Intel versiyonlarda pro'larda ekran 10bit renk derinliği destekli.
    Ayrıca 500cd parlaklık var. Buna karşılık Air 8bit ve 350cd ekrana sahip. Pro'da fazladan touchbar ve fanlı aktif soğutma var.
    Ayrıca pro'larda kasa önden hafif daha kalın olduğu için daha büyük batarya kullanıyorlar. Aradaki 2 saat fark ondandır.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Liste fiyatı normal gibi
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5081 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    macbook, m1 çip ve
    6 etiket daha m1 apple apple m1 macbook air macbook pro mac mini Apple
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