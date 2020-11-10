M1 işlemcili yeni Apple Mac ailesinin Türkiye fiyatları belli oldu

Apple bugünkü sürpriz Mac etkinliğinde 'devrim' olarak nitelendirebileceğimiz büyük duyurular gerçekleştirdi. ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerden güç alan yeni Macbook ve Mac Mini modelleri özellikle de Apple severleri epey etkilemeyi başardı. Peki birbirinden etkileyici yeniliklerle gelen yeni Macbook'lar Türkiye'de nasıl fiyatlarla karşımıza çıkacak? İşte fiyat listesi:
Yeni Macbook ve Mac Mini'lerin Türkiye fiyatları
- Mac Mini (M1 çip/8GB Birleşik Bellek/256GB SSD) -- 7899 TL
- Mac Mini (M1 çip/8GB Birleşik Bellek/512GB SSD) -- 10099 TL
- Macbook Air (8 çekirdekli CPU'lu 7 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/256GB SSD) -- 10999 TL
- Macbook Air (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/512GB SSD) -- 13699 TL
- 13 inç Macbook Pro (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/256GB SSD) -- 14299 TL
- 13 inç Macbook Pro (8 çekirdekli CPU'lu 8 çekirdekli GPU'lu M1/8GB Birleşik Bellek/512GB SSD) -- 16499 TL
Yeni Macbook ve Mac Mini'ler Türkiye'de 17 Kasım'da dünyayla aynı anda piyasaya sürülecek. Şu anda isterseniz yukarıdaki fiyatlardan ön sipariş verebiliyorsunuz. Apple ayrıca öğrencilere eğitim indirimi de uyguluyor. Öğrenciyseniz ve yeni bir Mac almak istiyorsanız bu fiyatlara bakmayı unutmayın.
Yukarıdaki modellere elbette ekstra RAM ve SSD ekleme imkanınız da var. Örneğin 8GB ekstra bellek eklemek isterseniz 2200 TL'lik ek bir ücret çıkıyor. Aynı şekilde SSD için de benzer bir fiyatlandırma söz konusu. 2TB'a kadar yükseltilebiliyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Eski fiyat 2020 ilk yarısında doların 6.5-7tl olduğu zamandan kalmaydı, yeni modelleri 8-8.5tl bandından koymuşlar fark bu.
Ayrıca 500cd parlaklık var. Buna karşılık Air 8bit ve 350cd ekrana sahip. Pro'da fazladan touchbar ve fanlı aktif soğutma var.
Ayrıca pro'larda kasa önden hafif daha kalın olduğu için daha büyük batarya kullanıyorlar. Aradaki 2 saat fark ondandır.
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