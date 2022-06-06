M2 işlemcili 13 inçlik MacBook Pro tanıtıldı: işte özellikleri ve fiyatı

WWDC geliştirici etkinliğinde yeni nesil MacBook Air'i tanıtan Apple, 13 inçlik MacBook Pro'yu da güncelleyerek bizleri şaşırttı. Yeni MacBook Pro, önceki nesile göre yüksek performans artışı sunuyor.
M2 işlemcili MacBook Pro özellikleri ve fiyatı
Yeni nesil MacBook Pro, önceki nesille aynı bir tasarım sunuyor. 13 inçlik ekran, yeni MacBook Air'ın aksine çentik sunmuyor. MacBook Pro 13, Air'ın aksine aktif bir soğutma sistemi sunuyor ve bu nedenle çok daha yüksek performans sunabiliyor. MacBook Pro 13 de aynı şekilde 24 GB'a kadar RAM ve 2TB'a kadar SSD depolama desteğisunuyor. Eski tasarımı koruyan MacBook Pro 13, 16 inçlik MacBook Pro'dan çıkarılan TouchBar'ı hala barındırıyor. Batarya konusunda 13 inç MacBook Pro, 20 saatlik video oynama rekorunu koruyor.
Yeni MacBook Pro, eskisinin yerine geçiyor ve 1299 dolarlık fiyat ile çıkış yapacak. Ancak öğrenciler için bu fiyat 1199 dolar olacak. Apple, yeni MacBook Pro'nun tanıtımı ile M1 işlemcili MacBook Air'ı satmaya devam edeceğini de belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.