M2 işlemcili 13 inçlik MacBook Pro tanıtıldı: işte özellikleri ve fiyatı

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WWDC geliştirici etkinliğinde yeni nesil MacBook Air'i tanıtan Apple, 13 inçlik MacBook Pro'yu da güncelleyerek bizleri şaşırttı. Yeni MacBook Pro, önceki nesile göre yüksek performans artışı sunuyor.

M2 işlemcili MacBook Pro özellikleri ve fiyatı

Yeni nesil MacBook Pro, önceki nesille aynı bir tasarım sunuyor. 13 inçlik ekran, yeni MacBook Air'ın aksine çentik sunmuyor. MacBook Pro 13, Air'ın aksine aktif bir soğutma sistemi sunuyor ve bu nedenle çok daha yüksek performans sunabiliyor. MacBook Pro 13 de aynı şekilde 24 GB'a kadar RAM ve 2TB'a kadar SSD depolama desteğisunuyor. Eski tasarımı koruyan MacBook Pro 13, 16 inçlik MacBook Pro'dan çıkarılan TouchBar'ı hala barındırıyor. Batarya konusunda 13 inç MacBook Pro, 20 saatlik video oynama rekorunu koruyor.

M2 çipli yeni MacBook Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

Yeni MacBook Pro, eskisinin yerine geçiyor ve 1299 dolarlık fiyat ile çıkış yapacak. Ancak öğrenciler için bu fiyat 1199 dolar olacak. Apple, yeni MacBook Pro'nun tanıtımı ile M1 işlemcili MacBook Air'ı satmaya devam edeceğini de belirtti.

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