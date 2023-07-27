M3 işlemcili Mac'ler yakında tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni M3 işlemcisini yakında tanıtması bekleniyor. M3, yeni üretim sürecinden geçtiğinden M2 çipe kıyasla performans ve verimlilikte çok daha üstün olması bekleniyor.

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3nm üretim sürecine geçiş

M3 işlemcide en büyük değişiklik, 3 nanometre üretim süreci kullanılarak üretilecek olması. Mevcut Mac ve iPhone modellerindeki işlemci 5nm üretim sürecine dayanıyor. Üretim boyutunun 5nm’den 3nm’ye düşürülmesi büyük bir değişiklik olacak. Bu, daha yüksek çekirdek yoğunluğu ve her bir çekirdeğin performansının ve verimliliğinin artması anlamına geliyor.

Apple M3 çipli ilk Mac modelleri

Apple M3 Pro çipinin 12 CPU çekirdeği, 18 GPU çekirdeği, maksimum 36GB RAM içermesi bekleniyor. M2 Pro işlemciyle kıyaslayacak olursak, +2 CPU ve GPU çekirdeğine sahip olacak. RAM tarafından da M2 Pro çipi en fazla 32GB’a kadar destek veriyor.

Apple’ın M3 çipli ilk Mac modelleri ise; 13 inç MacBook Air, 24 inç yeni iMac ve MacBook Pro olabilir. 14 inç ve 16 inç MacBook Pro gibi daha üst düzey Mac modellerinin 2024 ortasına kadar M3 çiple güncellenmesi beklenmiyor. M3 Ultra çipi ise Mac Studio ve Mac Pro gibi üst seviye Mac’lerde yer alabilir.

M3 işlemcili Mac'ler ne zaman çıkacak?

TSMC’nin ürettiği ilk 3nm işlemci ile güncellenecek Mac’lerin Ekim ayı içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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