Apple'dan bu yıl beklenen Mac modelleri

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki büyük etkinliği muhtemelen 10 Eylül’de gerçekleşecek iPhone 16 lansmanı olacak. Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerle birlikte yeni Apple Watch’ları (10. yıla özel bir model gelebilir) tanıtacak. Apple’ın bu yıl ayrıca M4 çiple güncellenen en az üç Mac bilgisayar tanıtması bekleniyor.

M4 çipli MacBook Pro

Apple, M4 çiple yenilenmiş 14 inç ve 16 inç MacBook Pro çıkarmayı planlıyor. MacBook Pro serisi, en son Ekim 2023’te güncellendiğinden bir yenileme bekleniyor. Giriş seviye MacBook Pro, mevcut iPad Pro’da kullanılan standart M4 çiple güçlendirilecek. Orta seviye ve daha üst seviye 14 inç modeller, 16 inç modeller gibi M4 Pro ve M4 Max çipinden güç alacak. 3 nanometre üretim sürecinden geçen M4 çipi, ve M3 çiplerine kıyasla performans, verimlilik ve yapay zeka yönünden iyileştirilmiş bir işlemci. Ayrıca daha güçlü Neural Engine içeriyor.

M4 MacBook Pro’larda tasarım değişikliği bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Bu yıl MacBook Pro modelleri için herhangi bir tasarım güncellemesi beklenmiyor, Apple donanımsal değişikliklere gidecek. En büyük yükseltme elbette M4 çipi olacak. Bu arada Apple, 2024 ve 2025 yılı boyunca tüm Mac serisini aynı M4 işlemci serisiyle güçlendirmeyi hedefliyor.

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Mac mini’de tasarım değişikliği

Apple’ın MacBook Pro aksine Mac mini’de tasarımı yenilemeyi planlıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Mac mini Apple’ın bugüne kadarki en ufak bilgisayarı olacak. Önceki nesille kıyaslandığında daha küçük, Apple TV boyutunda olması bekleniyor. Apple TV ve 3.5 cm yükseliğindeki mevcut Mac mini’den daha kalın olacak. Alüminyum yapı devam edecek. Apple, yeni Mac mini’de doğrudan M4 ve M4 Pro çiplerini kullanacak. M3 işlemcili Mac mini gelmeyecek.

iMac, M4 çipiyle yenilenecek

24 inç iMac modelinin de bu yıl yeni M4 işlemciyle güncellenmesi bekleniyor. Şimdiye kadar iMac için tasarım değişikliği olacağına dair bir habere rastlamadık. Bu nedenle farklı renk seçenekleriyle aynı 24 inç iMac tanıtılırsa sürpriz olmayacak. Apple’ın yaklaşık 30 inç ekrana sahip iMac çıkarma planı olduğu söylense de daha büyük ekranlı iMac'in 2024’te çıkması beklenmiyor.

M4 çiple yenilenen Mac’ler ne zaman tanıtılacak?

Şu anda M4 işlemciyi kullanan tek cihaz; Apple Let Loose etkinliğinde tanıtılan iPad Pro 7. nesil. Apple, yenilenen Mac’leri genelde yeni iPhone ve Apple Watch’ları tanıttıktan sonra tanıtıyor. Mac ve iPad etkinlikleri, iPhone lansmanı kadar tutarlı değil; bu nedenle net bir tarih paylaşmak çok zor. Geçmişe bakarak, Apple’ın Ekim ayının sonlarına doğru yeni Mac’leri tanıtmasını bekleyebiliriz.

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