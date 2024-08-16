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    Apple'dan bu yıl beklenen Mac modelleri

    Apple, Eylül ayı etkinliğinde iPhone 16 ve yeni Apple Watch modellerini tanıtacak. Ekim ayında da M4 işlemcili yeni MacBook'ların tanıtılması bekleniyor. Peki, beklentiler neler?
    apple yeni m4 macbook pro & mac mini & imac Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir sonraki büyük etkinliği muhtemelen 10 Eylül’de gerçekleşecek iPhone 16 lansmanı olacak. Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerle birlikte yeni Apple Watch’ları (10. yıla özel bir model gelebilir) tanıtacak. Apple’ın bu yıl ayrıca M4 çiple güncellenen en az üç Mac bilgisayar tanıtması bekleniyor.

    M4 çipli MacBook Pro

    Apple, M4 çiple yenilenmiş 14 inç ve 16 inç MacBook Pro çıkarmayı planlıyor. MacBook Pro serisi, en son Ekim 2023’te güncellendiğinden bir yenileme bekleniyor. Giriş seviye MacBook Pro, mevcut iPad Pro’da kullanılan standart M4 çiple güçlendirilecek. Orta seviye ve daha üst seviye 14 inç modeller, 16 inç modeller gibi M4 Pro ve M4 Max çipinden güç alacak. 3 nanometre üretim sürecinden geçen M4 çipi, ve M3 çiplerine kıyasla performans, verimlilik ve yapay zeka yönünden iyileştirilmiş bir işlemci. Ayrıca daha güçlü Neural Engine içeriyor.

    M4 MacBook Pro’larda tasarım değişikliği bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Bu yıl MacBook Pro modelleri için herhangi bir tasarım güncellemesi beklenmiyor, Apple donanımsal değişikliklere gidecek. En büyük yükseltme elbette M4 çipi olacak. Bu arada Apple, 2024 ve 2025 yılı boyunca tüm Mac serisini aynı M4 işlemci serisiyle güçlendirmeyi hedefliyor.

    Mac mini’de tasarım değişikliği

    Apple’ın MacBook Pro aksine Mac mini’de tasarımı yenilemeyi planlıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Mac mini Apple’ın bugüne kadarki en ufak bilgisayarı olacak. Önceki nesille kıyaslandığında daha küçük, Apple TV boyutunda olması bekleniyor. Apple TV ve 3.5 cm yükseliğindeki mevcut Mac mini’den daha kalın olacak. Alüminyum yapı devam edecek. Apple, yeni Mac mini’de doğrudan M4 ve M4 Pro çiplerini kullanacak. M3 işlemcili Mac mini gelmeyecek.

    iMac, M4 çipiyle yenilenecek

    24 inç iMac modelinin de bu yıl yeni M4 işlemciyle güncellenmesi bekleniyor. Şimdiye kadar iMac için tasarım değişikliği olacağına dair bir habere rastlamadık. Bu nedenle farklı renk seçenekleriyle aynı 24 inç iMac tanıtılırsa sürpriz olmayacak. Apple’ın yaklaşık 30 inç ekrana sahip iMac çıkarma planı olduğu söylense de daha büyük ekranlı iMac'in 2024’te çıkması beklenmiyor.

    M4 çiple yenilenen Mac’ler ne zaman tanıtılacak?

    Şu anda M4 işlemciyi kullanan tek cihaz; Apple Let Loose etkinliğinde tanıtılan iPad Pro 7. nesil. Apple, yenilenen Mac’leri genelde yeni iPhone ve Apple Watch’ları tanıttıktan sonra tanıtıyor. Mac ve iPad etkinlikleri, iPhone lansmanı kadar tutarlı değil; bu nedenle net bir tarih paylaşmak çok zor. Geçmişe bakarak, Apple’ın Ekim ayının sonlarına doğru yeni Mac’leri tanıtmasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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