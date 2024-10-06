M4 işlemcili Mac'ler için yeni tarih verildi: iPad mini 7 ile birlikte gelecek

M4 MacBook Pro ve iPad Mini 7, 1 Kasım'da çıkacak
Apple’ın M4 MacBook Pro ile birlikte M4 ve M4 Pro çipli Mac mini ve iMac modeli de tanıtması bekleniyor. Böylece tüm Mac’ler bu yıl içinde M4 çipiyle güncellenmiş olacak.
Gurman, iPad mini 7’nin de Kasım ayı başında çıkış yapacağını iddia ediyor. Apple, en küçük iPad’ini en son 2021’de yenilemişti. iPad mini 6, tam ekran tasarım, A15 Bionic çip, ana sahne, 5G bağlantısı ve fazlasıyla gelmişti.
Apple'ın 2025’in ilk yarısında tanıtması beklenen yeni ürünler arasında M4 işlemcili 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri, Apple Intelligence’lı yeni iPhone SE, yeni Magic Keyboard, yenilenmiş AirTag bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.