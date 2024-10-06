M4 işlemcili Mac'ler için yeni tarih verildi: iPad mini 7 ile birlikte gelecek

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Tam Boyutta Gör Apple’ın Ekim ayı içinde M4 işlemcili Mac’lerle birlikte iPad mini 7 modelini tanıtacağı bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Mark Gurman’a göre, Apple, düşük seviye 14 inç MacBook Pro’nun yeni M4 versiyonunu ve M4 Pro & M4 Max işlemcili üst seviye 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini piyasaya sürecek.

Mac mini, 14 yılın ardından yeni tasarıma kavuşuyor 1 gün önce eklendi

M4 MacBook Pro ve iPad Mini 7, 1 Kasım'da çıkacak

Apple’ın M4 MacBook Pro ile birlikte M4 ve M4 Pro çipli Mac mini ve iMac modeli de tanıtması bekleniyor. Böylece tüm Mac’ler bu yıl içinde M4 çipiyle güncellenmiş olacak.

Gurman, iPad mini 7’nin de Kasım ayı başında çıkış yapacağını iddia ediyor. Apple, en küçük iPad’ini en son 2021’de yenilemişti. iPad mini 6, tam ekran tasarım, A15 Bionic çip, ana sahne, 5G bağlantısı ve fazlasıyla gelmişti.

Apple'ın 2025’in ilk yarısında tanıtması beklenen yeni ürünler arasında M4 işlemcili 13 inç ve 15 inç MacBook Air modelleri, Apple Intelligence’lı yeni iPhone SE, yeni Magic Keyboard, yenilenmiş AirTag bulunuyor.

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