M4 Macbook Air çıkmadan test edildi: iPad Pro gücünde

GPU performansında iPad Pro gücünde
Yeni sızıntıya göre Geekbench'te keşfedilen Macbook modeli, 10 çekirdekli bir GPU ile 24 GB RAM'e sahip ve macOS Sequoia 15.2'nin özel bir sürümü olan 24C2101 yapısını çalıştırıyor. Bu da M4 çipli MacBook Air modelini doğruluyor. Sonuçlara gelirsek, M4 MacBook Air’in Metal skoru 55.516 olarak ölçülmüş ve bu değer, M4 iPad Pro ile aynı seviyede.
Tasarım açısından ise M4 MacBook Air’in mevcut modellere benzer bir görünüme sahip olması bekleniyor. Ekran ve bağlantı noktalarıyla ilgili küçük değişiklikler olabilir ancak bu konuda net bir bilgi mevcut değil. Keza Apple'ın bu konudaki planları henüz netleşmediği için mevcut sızıntıların doğruluğuna temkinli yaklaşmak gerekiyor.
Son olarak daha önceki bilgilere göre yeni MacBook Air’in fiyatlandırması da rekabetçi olacak. Global pazarda 14 inç M4 MacBook Pro'nun fiyatı 1.399 dolara kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla Apple'ın MacBook Air'ı da ulaşılabilir bir fiyatla sunduğunu görebiliriz. Ancak tüm detaylar Mart ayında yapılması planlanan lansmanda netleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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