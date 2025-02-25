M4 Macbook Air çıkmadan test edildi: iPad Pro gücünde

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın çok yakınta piyasaya süreceği yeni M4 MacBook Air modeli, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak duyurudan hemen önce, M4 MacBook Air modelinin kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. En son yapılan testlere göre, M4 iPad Pro modelleriyle aynı performansı sunabilir.

GPU performansında iPad Pro gücünde

Yeni sızıntıya göre Geekbench'te keşfedilen Macbook modeli, 10 çekirdekli bir GPU ile 24 GB RAM'e sahip ve macOS Sequoia 15.2'nin özel bir sürümü olan 24C2101 yapısını çalıştırıyor. Bu da M4 çipli MacBook Air modelini doğruluyor. Sonuçlara gelirsek, M4 MacBook Air’in Metal skoru 55.516 olarak ölçülmüş ve bu değer, M4 iPad Pro ile aynı seviyede.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırma açısından, M3 MacBook Air'in Metal skoru yaklaşık 49.000 seviyesinde bulunuyor. Ancak M4 MacBook Air, M4 MacBook Pro’dan daha düşük grafik performansı sunuyor. Bunun nedeni, MacBook Air serisinin ve iPad Pro modellerinin aktif bir soğutma çözümüne sahip olmaması. Öte yandan, M4 MacBook Pro’nun GPU skoru yaklaşık 57.000 seviyesinde.

iPhone 17 Pro Max kılıf görüntüsü ortaya çıktı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Tasarım açısından ise M4 MacBook Air’in mevcut modellere benzer bir görünüme sahip olması bekleniyor. Ekran ve bağlantı noktalarıyla ilgili küçük değişiklikler olabilir ancak bu konuda net bir bilgi mevcut değil. Keza Apple'ın bu konudaki planları henüz netleşmediği için mevcut sızıntıların doğruluğuna temkinli yaklaşmak gerekiyor.

Son olarak daha önceki bilgilere göre yeni MacBook Air’in fiyatlandırması da rekabetçi olacak. Global pazarda 14 inç M4 MacBook Pro'nun fiyatı 1.399 dolara kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla Apple'ın MacBook Air'ı da ulaşılabilir bir fiyatla sunduğunu görebiliriz. Ancak tüm detaylar Mart ayında yapılması planlanan lansmanda netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.