Mac kullanıcıları dikkat: Yeni bir güvenlik açığı keşfedildi

Tam Boyutta Gör Günümüzde Apple, öncelikli olarak kullanıcı güvenliğine odaklanıyor olsa da farklı kötücül yazılımların sürekli olarak türediğini görüyoruz. Son olarak özellikle Mac ve Windows kullanıcılarını tehdit eden yeni bir yazılım daha keşfedildi. Blockchain oyunları kılığına giren bu yazılım, cihaz verilerinden kripto para cüzdanlarına kadar tüm kullanıcı verilerini ele geçiriyor. İşte detaylar

Mac ve Windows kullanıcıları dikkat

Aktarıldığı kadarıyla ''Realst'' olarak adlandırılan ve ilk olarak şubat ayında keşfedilen kötü amaçlı yazılım, mart ayında ''imdeadlyz'' adlı bir güvenlik araştırmacısı tarafından ele alındı. Bunun ardından imdeadlyz, yazılım farklı isimlerde tekrar ortaya çıktığına dair raporlar paylaştı. Şimdi de bu yazılımın, büyük ölçekli bir kampanyada kullanıldığı belirtiliyor.

Bildirilenlere göre "Realst", sosyal medya üzerinde yapılan kampanyalar ile sahte blockchain oyunları kılığına giriyor. Bu uygulamaların Brawl Earth, WildWorld, Dawnland, Destruction, Evolion, Pearl, Olymp of Reptiles ve SaintLegend olarak anıldığı belirtilirken, cihazınızdaki kayıtlı şifreleri, kripto para cüzdanı bilgilerini ve kişisel verilerinizi kötü amaçlı kişilere aktarıyor.

macOS 14 ve iOS 17 için UPDF'e ihtiyacınız olmasının 10 nedeni 9 sa. önce eklendi

Halihazırda "Realst" için bir güvenlik yaması paylaşılmadığını belirtelim. Öyle ki SentinelOne araştırmacısı Phil Stokes, yazılımın macOS 14 Sonoma sürümü dahi hedeflediğini ve Apple zararlı yazılım izleme algoritması Xprotect’in Realst'i tehdit olarak algılamıyor olabileceğini belirtti. Bu nedenle mesajlar veya e-postalar aracılığıyla tanıtılan yazılım veya dosyaları indirirken kullanıcıların her zaman dikkatli olmalarını öneriyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.