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    Mac kullanıcıları dikkat: Yeni bir güvenlik açığı keşfedildi

    Özellikle MacBook kullanıcılarını tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. ''Realst" olarak anılan bu yazılım, Blockchain oyunları kılığına giriyor. İşte detaylar
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    Mac kullanıcıları dikkat: Yeni bir güvenlik açığı keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Apple, öncelikli olarak kullanıcı güvenliğine odaklanıyor olsa da farklı kötücül yazılımların sürekli olarak türediğini görüyoruz. Son olarak özellikle Mac ve Windows kullanıcılarını tehdit eden yeni bir yazılım daha keşfedildi. Blockchain oyunları kılığına giren bu yazılım, cihaz verilerinden kripto para cüzdanlarına kadar tüm kullanıcı verilerini ele geçiriyor. İşte detaylar

    Mac ve Windows kullanıcıları dikkat

    Aktarıldığı kadarıyla ''Realst'' olarak adlandırılan ve ilk olarak şubat ayında keşfedilen kötü amaçlı yazılım, mart ayında ''imdeadlyz'' adlı bir güvenlik araştırmacısı tarafından ele alındı. Bunun ardından imdeadlyz, yazılım farklı isimlerde tekrar ortaya çıktığına dair raporlar paylaştı. Şimdi de bu yazılımın, büyük ölçekli bir kampanyada kullanıldığı belirtiliyor. 

    Bildirilenlere göre "Realst",  sosyal medya üzerinde yapılan kampanyalar ile sahte blockchain oyunları kılığına giriyor. Bu uygulamaların Brawl Earth, WildWorld, Dawnland, Destruction, Evolion, Pearl, Olymp of Reptiles ve SaintLegend olarak anıldığı belirtilirken, cihazınızdaki kayıtlı şifreleri, kripto para cüzdanı bilgilerini ve kişisel verilerinizi kötü amaçlı kişilere aktarıyor.

    Halihazırda "Realst" için bir güvenlik yaması paylaşılmadığını belirtelim. Öyle ki SentinelOne araştırmacısı Phil Stokes, yazılımın macOS 14 Sonoma sürümü dahi hedeflediğini ve Apple zararlı yazılım izleme algoritması Xprotect’in Realst'i tehdit olarak algılamıyor olabileceğini belirtti. Bu nedenle mesajlar veya e-postalar aracılığıyla tanıtılan yazılım veya dosyaları indirirken kullanıcıların her zaman dikkatli olmalarını öneriyoruz. 

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