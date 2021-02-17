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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı

    Malwarebytes'ın yayınladığı yeni rapora göre Mac kullanıcıları için kötü amaçlı yazılım tehdidi yavaş yavaş artış göstermeye devam ediyor.
    17 Şubat 2021, 17:00 (11 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı
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    Malwarebytes'ın raporuna göre, 2020 yılındaki dijital tehditler, Mac kullanıcıları için  daha az sorun teşkil etmiş olsa da, adware'ler, malware gibi kötü amaçlı yazılımlardan daha çok tehdit oluşturmaya devam ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın yaklaşan M1X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı"

    Mac platformu, Apple'ın uygulamaları ve güvenliği nasıl yönettiğine bağlı olarak, Windows ve Android'den daha güvenli bir bilgisayar platformu olarak kabul ediliyor. Malwarebytes tarafından yayınlanan ve 2020 yılında kullanıcılar tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım tehditlerine ilişkin raporda da bunun doğruluğu göze çarpıyor diyebiliriz.

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    Raporda yer alan verilere göre Mac kullanıcıları tarafından 2019 yılında tespit edilen tehdit sayısı 120 milyonken, 2020 yılında bu sayı 75 milyona düşmüş durumda ve bu da yıllık %38'lik bir azalma anlamına geliyor. Karşılaştırma açısından Windows kullanıcılarının 2020 yılında 111 milyon tehdit tespit ettiğini ve 2019'daki 125 milyon tespite oranla bu platformda da %12'lik bir düşüş yaşandığını söylemek mümkün.

    Milyonlarca algısı kulağa korkutucu gelse de, Mac tehditlerinin yalnızca çok küçük bir kısmını malware'ler oluşturuyor. Zira tehdit algılamalarının büyük çoğunluğu "Potansiyel Olarak İstenmeyen Programlar" (PUP'lar) ve reklam yazılımlarından kaynaklanıyor. Genel olarak, PUP'lar 2020'deki Mac tehditlerinin %76'sından fazlasını oluştururken, Adware'ler ise yaklaşık %22'sini oluşturdu.

    Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı
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    Malware tehdidi %61 arttı

    Malware'ler ise toplam Mac tehditlerinin yalnızca %1,5'ini oluşturuyordu. Küçük olsa da Malwarebytes, Mac'teki malware tespitlerinin 2020'de %61'den fazla arttığını iddia ediyor. Bu tespitlerin çoğu, kalıcı bir işlem olarak karmaşık Python veya bir kabuk kodu çalıştırma girişimleri gibi "şüpheli davranışlar" olarak kabul edildi.

    İkinci sırada macOS'un, hangi uygulamanın hangi dosyayı açması gerektiğini belirleyen sistemini ele geçiren bir kötü amaçlı yazılım olan OSX.FakeFileOpener var.

    Üçüncü sırada ise, OSX.ThiefQuest veya EvilQuest gibi yüklendikten sonra dosyaları şifrelemeye başlayan ve fidye yazılımı gibi çalışan kötü amaçlı yazılımlar var.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/16/malware-on-mac-is-still-a-small-threat----but-growing Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eee, macOS kullanım oranı %3lerdeyken tamamen güvenli deyip duruyorlardı, şimdi %15’lere çıktı, şöyle bir %50leri görsün bakın neler çıkartırlar.
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