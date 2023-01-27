Apple, Mac Studio için güvenlik kilidi satmaya başladı: Şifre + çelik kablo

Tam Boyutta Gör iPhone’lar ve servislerden sonra Apple’ın gelirlerinin önemli bir kısmını aksesuarlar oluşturuyor. Apple Store’da satışa sunulan aksesuarlar arasında Apple temizleme bezi gibi ilginç, kullanılıp kullanılmayacağı tartışılır ürünlerin yanı sıra işe yarayabilecek ürünler de çıkabiliyor. Apple Online Mağaza’da yeni satışa çıkan Mac Studio güvenlik kilidi bunlardan biri.

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65 dolara Apple Store'da satışta

Tam Boyutta Gör Kensington’ın Apple için özel olarak tasarladığı Mac Studio güvenlik kilidi, hiçbir alet ve düzenleme gerektirmeden bilgisayarı masaya veya başka bir yüzeye güvenli bir şekilde sabitlemenize izin veriyor. Ancak şifresini bilen biri çıkarabiliyor. Apple, güvenliği daha da artırmak için üründe koruyucu naylon kılıflı örgülü karbon çelik kablo kullanmış. Kit, Apple’ın Mac Studio’nun altına yerleştirdiği bir yuvaya takılıyor ve bilgisayarın arkasındaki hiçbir bağlantı noktasını engellemiyor.

Mac Studio Türkiye fiyatı 49.000 TL'den başlıyor

Kensington, laptoplar için güvenlik kilitleri üreten iyi bilinen markalardan biri. Apple’ın çok eski MacBook’larında bile Kensington kilidi için bir yuva bulunuyor. Bu arada Apple, Mac Studio’yu ilk olarak Mart 2022’de piyasaya sürdü. Bilgisayar, M1 Max ve M1 Ultra çip seçenekleriyle sunuluyor. M1 Max işlemcili model Türkiye’de 49.000 TL’ye satışıyor. M1 Ultra çipli modelin fiyatı 100.000 TL’ye yakın. Tabii ki yapılandırma ile fiyatlar daha da yükseliyor.

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