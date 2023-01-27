Apple, Mac Studio için güvenlik kilidi satmaya başladı: Şifre + çelik kablo

65 dolara Apple Store'da satışta
Mac Studio Türkiye fiyatı 49.000 TL'den başlıyor
Kensington, laptoplar için güvenlik kilitleri üreten iyi bilinen markalardan biri. Apple’ın çok eski MacBook’larında bile Kensington kilidi için bir yuva bulunuyor. Bu arada Apple, Mac Studio’yu ilk olarak Mart 2022’de piyasaya sürdü. Bilgisayar, M1 Max ve M1 Ultra çip seçenekleriyle sunuluyor. M1 Max işlemcili model Türkiye’de 49.000 TL’ye satışıyor. M1 Ultra çipli modelin fiyatı 100.000 TL’ye yakın. Tabii ki yapılandırma ile fiyatlar daha da yükseliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?