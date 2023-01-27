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    Apple, Mac Studio için güvenlik kilidi satmaya başladı: Şifre + çelik kablo

    Apple, Mac Studio için yeni aksesuarı online mağazada satışa çıkardı. Mac Studio güvenlik kilidi "Kensington Locking Kit" neler sunuyor bakalım.                 
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    Apple Mac studio güvenlik kilidi Tam Boyutta Gör
    iPhone’lar ve servislerden sonra Apple’ın gelirlerinin önemli bir kısmını aksesuarlar oluşturuyor. Apple Store’da satışa sunulan aksesuarlar arasında Apple temizleme bezi gibi ilginç, kullanılıp kullanılmayacağı tartışılır ürünlerin yanı sıra işe yarayabilecek ürünler de çıkabiliyor. Apple Online Mağaza’da yeni satışa çıkan Mac Studio güvenlik kilidi bunlardan biri.

    65 dolara Apple Store'da satışta

    Kensington Locking Kit for Mac Studio Tam Boyutta Gör
    Kensington’ın Apple için özel olarak tasarladığı Mac Studio güvenlik kilidi, hiçbir alet ve düzenleme gerektirmeden bilgisayarı masaya veya başka bir yüzeye güvenli bir şekilde sabitlemenize izin veriyor. Ancak şifresini bilen biri çıkarabiliyor. Apple, güvenliği daha da artırmak için üründe koruyucu naylon kılıflı örgülü karbon çelik kablo kullanmış. Kit, Apple’ın Mac Studio’nun altına yerleştirdiği bir yuvaya takılıyor ve bilgisayarın arkasındaki hiçbir bağlantı noktasını engellemiyor.

    Mac Studio Türkiye fiyatı 49.000 TL'den başlıyor

    Kensington, laptoplar için güvenlik kilitleri üreten iyi bilinen markalardan biri. Apple’ın çok eski MacBook’larında bile Kensington kilidi için bir yuva bulunuyor. Bu arada Apple, Mac Studio’yu ilk olarak Mart 2022’de piyasaya sürdü. Bilgisayar, M1 Max ve M1 Ultra çip seçenekleriyle sunuluyor. M1 Max işlemcili model Türkiye’de 49.000 TL’ye satışıyor. M1 Ultra çipli modelin fiyatı 100.000 TL’ye yakın. Tabii ki yapılandırma ile fiyatlar daha da yükseliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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