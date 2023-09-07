Tam Boyutta Gör Apple, yeni macOS sürümlerini genelde Ekim-Kasım aylarında yayınlıyor ancak bu yıl değişebilir. macOS 14 Sonoma beta güncellemelerine bakılırsa yeni macOS, bu yıl Eylül ayında çıkabilir.

Gecikme yok: iOS 17 ve iPadOS 17 bu kez birlikte yayınlanacak 3 gün önce eklendi

macOS Sonoma Eylül'de çıkabilir

Geliştiricilere geçen hafta sunulan macOS Sonoma beta sürüm 7, “a” ile biten yapı numarasına sahipken, geçen yıl macOS Ventura’nın 7. beta sürümü “f” ile biten yapı numarasına sahipti. Alfabetik olarak önceki harfle biten yapı numarası genelde beta testinin tamamlanmaya yakın olduğunu gösterir. macOS Mojave’nin 7. beta sürümü “a” ile biten yapı numarasına sahipti ve 2018 Eylül ayında kullanıcılara sunuldu.

2016’dan bu yana macOS çıkış tarihi

macOS Sierra: 20 Eylül 2016

macOS High Sierra: 25 Eylül 2017

macOS Mojave: 24 Eylül 2018

macOS Catalina: 7 Ekim 2019

macOS Big Sur: 12 Kasım 2020

macOS Monterey: 25 Ekim 2021

macOS Ventura: 24 Ekim 2022

Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisi ile birlikte yeni yazılımlarının final sürümlerini yayınlayacak. iPhone’lar için iOS 17, iPad’ler için iPadOS 17, Apple Watch’lar için watchOS 10, Apple TV için tvOS 17 ve HomePod 17, Wonderlust etkinliğinden sonra yayınlanacak.

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macOS 14 Sonoma, iOS 17 ile birlikte çıkabilir