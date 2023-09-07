macOS 14 Sonoma, iOS 17 ile birlikte çıkabilir

macOS Sonoma Eylül'de çıkabilir
Geliştiricilere geçen hafta sunulan macOS Sonoma beta sürüm 7, “a” ile biten yapı numarasına sahipken, geçen yıl macOS Ventura’nın 7. beta sürümü “f” ile biten yapı numarasına sahipti. Alfabetik olarak önceki harfle biten yapı numarası genelde beta testinin tamamlanmaya yakın olduğunu gösterir. macOS Mojave’nin 7. beta sürümü “a” ile biten yapı numarasına sahipti ve 2018 Eylül ayında kullanıcılara sunuldu.
2016’dan bu yana macOS çıkış tarihi
- macOS Sierra: 20 Eylül 2016
- macOS High Sierra: 25 Eylül 2017
- macOS Mojave: 24 Eylül 2018
- macOS Catalina: 7 Ekim 2019
- macOS Big Sur: 12 Kasım 2020
- macOS Monterey: 25 Ekim 2021
- macOS Ventura: 24 Ekim 2022
Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisi ile birlikte yeni yazılımlarının final sürümlerini yayınlayacak. iPhone’lar için iOS 17, iPad’ler için iPadOS 17, Apple Watch’lar için watchOS 10, Apple TV için tvOS 17 ve HomePod 17, Wonderlust etkinliğinden sonra yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.