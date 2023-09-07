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    Anlık Bildirim

    macOS 14 Sonoma, iOS 17 ile birlikte çıkabilir

    Mac'ler için bir sonraki büyük güncelleme macOS Sonoma, beklenenden önce çıkabilir. Apple'ın macOS 14 güncellemesini Eylül ayında çıkacak iOS 17 ile birlikte sunabileceği söyleniyor.
    macOS 14 Sonoma ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni macOS sürümlerini genelde Ekim-Kasım aylarında yayınlıyor ancak bu yıl değişebilir. macOS 14 Sonoma beta güncellemelerine bakılırsa yeni macOS, bu yıl Eylül ayında çıkabilir.

    macOS Sonoma Eylül'de çıkabilir

    Geliştiricilere geçen hafta sunulan macOS Sonoma beta sürüm 7, “a” ile biten yapı numarasına sahipken, geçen yıl macOS Ventura’nın 7. beta sürümü “f” ile biten yapı numarasına sahipti. Alfabetik olarak önceki harfle biten yapı numarası genelde beta testinin tamamlanmaya yakın olduğunu gösterir. macOS Mojave’nin 7. beta sürümü “a” ile biten yapı numarasına sahipti ve 2018 Eylül ayında kullanıcılara sunuldu.

    2016’dan bu yana macOS çıkış tarihi

    • macOS Sierra: 20 Eylül 2016
    • macOS High Sierra: 25 Eylül 2017
    • macOS Mojave: 24 Eylül 2018
    • macOS Catalina: 7 Ekim 2019
    • macOS Big Sur: 12 Kasım 2020
    • macOS Monterey: 25 Ekim 2021
    • macOS Ventura: 24 Ekim 2022

    Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisi ile birlikte yeni yazılımlarının final sürümlerini yayınlayacak. iPhone’lar için iOS 17, iPad’ler için iPadOS 17, Apple Watch’lar için watchOS 10, Apple TV için tvOS 17 ve HomePod 17, Wonderlust etkinliğinden sonra yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    yurtdışında sms alamıyorum kilo veriyorum ama vücudum aynı antalya fethiye yolu nasıl ege"de en sıcak deniz nerede sürekli yutkunma takıntısı nasıl geçer

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