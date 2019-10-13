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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    macOS Catalina güncellemesi e-postaların silinmesine sebep oluyor

    macOS'in en yeni sürümü Catalina, e-posta uygulamasında bazı kritik hataların ortaya çıkmasıyla gündemde. Profesyoneller, kullanıcıların güncellemeyi bekletmesini tavsiye ediyor.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    macOS Catalina güncellemesi e-postaların silinmesine sebep oluyor
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    Büyük yazılım güncellemeleri, platform fark etmeksizin, birkaç hatayı da beraberinde getirir. Apple’ın işletim sistemi macOS’in yeni sürümü Catalina da aynı şekilde bazı hatalarla gelse bu kez, önceki sürümlere kıyasla bunların sayısı biraz daha fazla ve kritik.

    Apple Insider’ın raporuna göre, problem mesajları taşımakta ve diğer cihazlarla senkronizasyonda ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar için e-postaların tamamen ortadan kaybolması da söz konusu. Diğer problemler de Mail uygulamasında yedekleme yaparken ve indirme sırasında ortaya çıkabiliyor ve mesajlar ortadan kaybolabiliyor. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 serisi Android 10 tabanlı One UI 2.0 beta sürümünü almaya başladı"

    macOS için Apple Mail uygulamasıyla çalışan EagleFiler eklentisinin geliştiricisi Michael Tsai, yayınladığı blog gönderisinde kullanıcılara Catalina güncellemesini en azından hatalar giderilene kadar yapmamalarını tavsiye ediyor.



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    barsahin 5 sa.
    Teknoloji dünyası zıvanadan çıkmaya başladı, sürekli yeni cihaz, her yıl yeni işletim sistemi, kullanılan yazılımlar aracılığıyla insanları eskisini kullanmaya bırakıp yenisine geçmeye zorlamalar ve stabilite kavramının öncüsü Apple'ın artık bu kelimeyle anılamaz oluşu. Özellikle Apple'da Tim Cook başta olmak üzere ciddi bir yönetim değişikliğine ihtiyaç var.
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    .V. 5 sa. yeni yorumcu
    Bugüne kadar kaç kere maillerin silindi? Mac alacak kadar param olsa kesinlik bu deneyimi yaşamak isterdim. Bir düşünsene kendini özel hissettirmez mi?
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