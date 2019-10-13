macOS Catalina güncellemesi e-postaların silinmesine sebep oluyor

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Büyük yazılım güncellemeleri, platform fark etmeksizin, birkaç hatayı da beraberinde getirir. Apple’ın işletim sistemi macOS’in yeni sürümü Catalina da aynı şekilde bazı hatalarla gelse bu kez, önceki sürümlere kıyasla bunların sayısı biraz daha fazla ve kritik.

Apple Insider’ın raporuna göre, problem mesajları taşımakta ve diğer cihazlarla senkronizasyonda ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar için e-postaların tamamen ortadan kaybolması da söz konusu. Diğer problemler de Mail uygulamasında yedekleme yaparken ve indirme sırasında ortaya çıkabiliyor ve mesajlar ortadan kaybolabiliyor.

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macOS için Apple Mail uygulamasıyla çalışan EagleFiler eklentisinin geliştiricisi Michael Tsai, yayınladığı blog gönderisinde kullanıcılara Catalina güncellemesini en azından hatalar giderilene kadar yapmamalarını tavsiye ediyor.