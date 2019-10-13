Samsung Galaxy S10 serisi Android 10 tabanlı One UI 2.0 beta sürümünü almaya başladı

Bu haftanın başlarında Galaxy S10 serisi için Android 10 üzerinde çalışan One UI 2.0 beta programını başlatacağını duyuran Samsung, Güney Kore’de dağıtıma başladı.
Şimdilik 1000 cihazla başlayan beta programı, 14 Ekim’de, yani yarın daha fazla kullanıcıyı kabul edecek.
Galaxy S10, S10+ ve S10e modellerinin dahil olduğu bu beta programı, One UI 2.0 beta sürümünü cihazlara sunuyor. Programa Samsung Members uygulaması aracılığıyla kaydolduktan sonra cihazlara güncelleme, ayarlar içerisinden ulaşıyor.
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Samsung’un güncellemeyi diğer ülkelere ve cihazlara ne zaman sunacağına yönelik herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Önceki sızıntılara göre ise bu hafta başında ABD ve Almanya’da dağıtıma başlanması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10_one_ui_2_android_10_beta-news-39602.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzun zaman sonra iphone'dan tekrar samsung'a geçtim. 4-5 senede bir değişmek lazım boyle ekosistemi. İyi geliyor. Zira her iki tarafın da kendine göre avantajları olduğu aşikar. Değişmeyen tek şey ise fiyatların yüksekliği...