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    Anlık Bildirim

    MacOS'e DirectX 12 desteği geliyor: İlk oyun Diablo olacak

    CodeWeavers, macOS'e DirectX 12 desteğinin geleceğini duyurdu. Bu, Mac kullanıcılarının yakında AAA Windows oyunlarını bilgisayarlarında oynayabileceği anlamına geliyor.
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    macos directx 12 desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    CrossOver, bilindiği üzere macOS, Linux ve ChromeOS sistemlerinde Windows uygulama ve oyunlarının yerelmiş gibi çalışmasını sağlayan popüler bir platform. CrossOver’ın arkasındaki şirket olan CodeWeavers, platformun çok yakında Microsoft DirectX 12 desteğini alacağını duyurdu.

    CrossOver, şu anda yalnızca DirectX 11’i destekliyor. DirectX 12, Windows ve Xbox’ta bulunan en yeni grafik oluşturma API’leri ve daha iyi performans, verimlilik ve birden fazla CPU ve GPU çekirdeğinin optimum kullanımını sağlıyor. Şirketin açıklamasına göre, DirectX 12 desteğinin CrossOver aracılığıyla Mac’lere gelmesi yazı bulacak ve başlangıçta bazı hatalarla karşılaşılması olası.

    DirectX 12 destekli ilk oyun Diablo olacak

    Şirket, ilk testlerde MoltenVK, SPIRV-Cross dahil düzeltilmesi gereken çok sayıda hatayla karşılaştıklarını belirtti. DirectX 12 desteğinin her oyun için ayrı ayrı geleceği ve hatalar içerebileceği de söylendi. DirectX 12 desteğini alacak ilk Mac oyun Diablo II Resurrected olacak. CrossOver 23’ün ilk betası bu yaz yayınlanacak, ardından da bu yıl içinde resmî tanıtımı yapılacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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