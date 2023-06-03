Playstation ve PC'nin sevilen yapımı Stray, Mac cihazlarına geliyor

Intel tabanlı Mac cihazlarında çalışmayacak
Eğlenceli yapımın çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmasa da geliştirici BlueTwelve Studio, Twitter üzerinden duyurular yapacaklarını belirtti. Oyun, birçok yeni nesil Mac yapımı gibi yalnızca Arm tabanlı M işlemcili Mac modellerinde çalışacak. Muhtemelen Apple’ın süper çözünürlük çözümü olan MetalFX teknolojisi ile gelecek yapım, bu sayede M1 MacBook Air dahil tüm modellerde rahat bir oynanış sunacaktır.
Uzun yıllar macOS platformunu oyun geliştiricileri için çekici bir ekosistem haline getirmeyen Apple, M işlemcili Mac cihazlarını tanıtmasının ardından bu konuda farklı adımlar atmaya başladı. Resident Evil: Village, No Man’s Sky ve Hades gibi yapımların ardından Stray’in de platforma gelmesi, Mac oyuncularını bir hayli mutlu edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)