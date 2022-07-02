Ödeme şirketi Magnati’den yeni metaverse platformu

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Metaverse popüler olmaya başladığından beri bu alanda çalışmalar yapan şirketlerin sayısı da artmaya başladı. Son olarak ödeme platformu Magnati, metaverse platformunu kullanıma sunuyor.

First Abu Dhabi Bank‘ın (FAB) ödemeler için oluşturduğu iş birimi Magnati, yeni platformla kullanıcılarını elektronik ticaretten, deneyimsel ticarete kaydırmayı amaçlıyor.

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Magnati-MetaV, tüketicilerin sorunsuz bir çevrimiçi deneyimle alışveriş yapmalarını, oyun oynamalarını, konserlere katılmalarını ve daha fazlasını sağlayarak çok boyutlu çevrimiçi ticarete geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Kullanıcılar moda, market, oyun, teknoloji ve daha fazlasını içeren çeşitli işletme ürünlerini keşfedebilecek, teslim alabilecek ve satın alabilecek. Son olarak Kullanıcılar ayrıca sanal konserlere, spor etkinliklerine ve eğitim kurslarına katılmak için bilet satın alabilecek ve etkinliklere kaydolabileceğini de belirtelim.

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