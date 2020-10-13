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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MagSafe geri dönüyor

    iPhone 12 serisinin lansmanında eski bir dostun dönüşü vardı. MacBook dizüstü modellerinde kullanılan MagSafe manyetik pin konsepti artık telefonlarda yaşayacak.
    1 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MagSafe geri dönüyor
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    Apple’ın 2016 yılında dizüstü bilgisayarlarından kaldırdığı MagSafe manyetik tutuculu şarj girişi geri dönüyor. Bu kez iPhone 12 serisi için kablosuz olarak hızlı bir şekilde şarj edebilmenizi sağlayacak.

    MagSafe nedir?

    MagSafe hatırlanacağı üzere MacBook bilgisayarınızın şarj yuvasının ve şarj kablosu ucunun manyetik pinler vasıtasıyla tutturulması üzerine kurulmuştu. Kabloyu yaklaştırdığınızda elinizden fırlayarak yuvaya yapışıyordu ve oldukça büyük kolaylık sağlıyordu. Örneğin eliniz kabloya takıldığında kendisini kurtararak kopma tehlikesi yaşamıyordu.

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    Apple bu konsepti yeni aksesuar ekosistemine entegre etmiş. iPhone 12 serisinin arka kısmında manyetik bir alan ve manyetik pinler yer alıyor. MagSafe aksesuarlar da yine aynı bileşenlere sahip ve arka kısma yapışıyor.

    MagSafe geri dönüyor

    MagSafe aksesuar ekosistemi oldukça geniş tutulacak. İlk etapta MagSafe Charger ve MagSafe Duo Charger şarj plakaları satışa çıkacak. Uzun süredir gündeme gelen ve sonra kaybolan AirPower kablosuz şarj plakası MagSafe Duo Charger olarak kendisine yer bulmuş. MagSafe Duo Charger aynı anda hem iPhone hem de Apple Watch modellerini 15W olarak şarj edebiliyor.

    Bunların haricinde kılıflar, ekranda bir saat modu çıkaran kapaklı kılıf, cüzdan gibi pek çok aksesuar olacak. Apple haricinde Belkin gibi pek çok iş ortağı da MagSafe için aksesuar üretecek.

    MagSafe Charger kablosuz şarj adaptörü 39$ fiyat etiketine sahip. Kılıflar 49$ iken cüzdan ise 59$ seviyesinden satılacak.

    MagSafe geri dönüyor



    https://www.engadget.com/apple-magsafe-iphone-173957651.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Bu gereksiz şey yerine biraz pil koysaymış keşke
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    _turbo_ (kemal reis) 1 hf.
    Bu sayede cok güzel kiliflar cikacak.
    Yanıtla +1
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    AribyAriana 1 hf.
    Bir kaç yıl önce kablosuz AirPods kulaklık dahil üç cihazı aynı anda şarj edilecek denilmişti. Yine kandırıldık.
    Yanıtla +3
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    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 1 hf.
    Karak yürek iş yapma Apple, arkadaşın dediği gibi biraz daha pil koy.
    Yanıtla +1
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. en beğenilen
    Bu gereksiz şey yerine biraz pil koysaymış keşke
    Yanıtla +6
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