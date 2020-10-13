MagSafe geri dönüyor

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Apple’ın 2016 yılında dizüstü bilgisayarlarından kaldırdığı MagSafe manyetik tutuculu şarj girişi geri dönüyor. Bu kez iPhone 12 serisi için kablosuz olarak hızlı bir şekilde şarj edebilmenizi sağlayacak.

MagSafe nedir?

MagSafe hatırlanacağı üzere MacBook bilgisayarınızın şarj yuvasının ve şarj kablosu ucunun manyetik pinler vasıtasıyla tutturulması üzerine kurulmuştu. Kabloyu yaklaştırdığınızda elinizden fırlayarak yuvaya yapışıyordu ve oldukça büyük kolaylık sağlıyordu. Örneğin eliniz kabloya takıldığında kendisini kurtararak kopma tehlikesi yaşamıyordu.

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Apple bu konsepti yeni aksesuar ekosistemine entegre etmiş. iPhone 12 serisinin arka kısmında manyetik bir alan ve manyetik pinler yer alıyor. MagSafe aksesuarlar da yine aynı bileşenlere sahip ve arka kısma yapışıyor.

MagSafe aksesuar ekosistemi oldukça geniş tutulacak. İlk etapta MagSafe Charger ve MagSafe Duo Charger şarj plakaları satışa çıkacak. Uzun süredir gündeme gelen ve sonra kaybolan AirPower kablosuz şarj plakası MagSafe Duo Charger olarak kendisine yer bulmuş. MagSafe Duo Charger aynı anda hem iPhone hem de Apple Watch modellerini 15W olarak şarj edebiliyor.

Bunların haricinde kılıflar, ekranda bir saat modu çıkaran kapaklı kılıf, cüzdan gibi pek çok aksesuar olacak. Apple haricinde Belkin gibi pek çok iş ortağı da MagSafe için aksesuar üretecek.

MagSafe Charger kablosuz şarj adaptörü 39$ fiyat etiketine sahip. Kılıflar 49$ iken cüzdan ise 59$ seviyesinden satılacak.

https://www.engadget.com/apple-magsafe-iphone-173957651.html

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