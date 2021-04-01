Maliye Bakanlığı, kripto para işlemlerinin takip edildiğini doğruladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü duyurusunda, kripto para işlemlerinin incelenmeye alındığını duyurdu. Kripto para birimlerinin takipsiz yapısından dolayı son zamanlarda terörizm ve kara para aklama işlemlerinde kullanılması üzerine Türkiye’deki kripto para borsalarındaki para akışları inceleniyor. Borsalardan kullanıcı bilgilerini talep ediyor.İlginizi Çekebilir Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor
Bakanlıktan yapılan açıklamada, para akışındaki incelemelerin amacının bu para birimlerinin kötü amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve takibi olduğu belirtildi. Vergi vb. gibi konulara yönelik bir girişim söz konusu değil.
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Kripto para borsalarındaki para akışını inceleme işlemini, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yürütüyor. MASAK, bankalardaki para akışlarını da aynı gerekçelerle inceliyor. MASAK, kripto para borsalarındaki transfer işlemlerinin miktarını, saatini, hangi cüzdana ne kadar gönderim yapıldığını ve hangi kripto para birimleriyle gönderim yapıldığını görebilir.
Bakanlığın açıklamasına göre MASAK’ın incelemeleri yalnızca suçlarla mücadele için yapılıyor. Fakat son günlerde devletin kripto paraları takibe aldığı, yasal düzenleme ve vergi üzerinde çalıştığı biliniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Açıklaması şöyle:
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Erdogan ulkenin dibini siyirdi guzelce, yeni vergilerde cikaracaklar mevcutlarina zamda gelecek. Halki ezmekten baska caresi yok. Venezuella gibi olmamak icin dua edin. Yoksa bir sakiz icin posetle para verirsiniz, ertesi gun ayni sakiz 2 poset olur.
Dünyada gelişmiş ülkelerin hepsinde bunun vergisi var. Hemde kol gibi.
Adam 3 milyonluk dükkanını 10 bin artı kdv'ye kiraya veriyor, bu elemanlar ise 100 binlik rigle ayda 13-14 bin kazanıyor.
Bunu vergilendirmezsen kimse reel ticaretle uğraşmaz. Keriz miyim de gidip 3 milyona dükkan alayım der 10-12 bin kira için.
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