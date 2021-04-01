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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Maliye Bakanlığı, kripto para işlemlerinin takip edildiğini doğruladı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, suçlarla ilgili araştırma için kripto para işlemlerinin takip edildiğini resmen doğruladı.
    01 Nisan 2021, 18:18 (1 hf.)
    4b
    1
    63
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Maliye Bakanlığı, kripto para işlemlerinin takip edildiğini doğruladı
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü duyurusunda, kripto para işlemlerinin incelenmeye alındığını duyurdu. Kripto para birimlerinin takipsiz yapısından dolayı son zamanlarda terörizm ve kara para aklama işlemlerinde kullanılması üzerine Türkiye’deki kripto para borsalarındaki para akışları inceleniyor. Borsalardan kullanıcı bilgilerini talep ediyor.

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    Bakanlıktan yapılan açıklamada, para akışındaki incelemelerin amacının bu para birimlerinin kötü amaçlarla kullanılmasının önlenmesi ve takibi olduğu belirtildi. Vergi vb. gibi konulara yönelik bir girişim söz konusu değil.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı"

    Kripto para borsalarındaki para akışını inceleme işlemini, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yürütüyor. MASAK, bankalardaki para akışlarını da aynı gerekçelerle inceliyor. MASAK, kripto para borsalarındaki transfer işlemlerinin miktarını, saatini, hangi cüzdana ne kadar gönderim yapıldığını ve hangi kripto para birimleriyle gönderim yapıldığını görebilir.

    Bakanlığın açıklamasına göre MASAK’ın incelemeleri yalnızca suçlarla mücadele için yapılıyor. Fakat son günlerde devletin kripto paraları takibe aldığı, yasal düzenleme ve vergi üzerinde çalıştığı biliniyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığının Açıklaması şöyle:



    https://twitter.com/HMBakanligi/status/1377628999665524743
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mokoko_TR
    Zararıma da ortak olacak mı?
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Nasıl? Anlamadım. Açar mısınız? Bedavadan zengin olduğum yok. Hatta 100dolar da kaybettim. Burada tebrik bile ederim ben zengin olanı. Bu kadar manipülasyona açık borsada, sabırlı, psikolojisini yıpratmadan zengin olanı. Karbon salınımı demişsiniz. Ülkede madencilere gelene kadar daha neler var?.. Ki günümüz bankacılık sistemi çok mu masum?
    Nasıl? Anlamadım. Açar mısınız? Bedavadan zengin olduğum yok. Hatta 100dolar da kaybettim. Burada tebrik bile ederim ben zengin olanı. Bu kadar manipülasyona aç...
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    The Imp (- ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Kasaya bak, enerji kaynaklarını sömürüyor diyor. Ulan elektriği ücretsiz veriyor sanki devlet. Kullandığımız elektriğin yanında tonla saçma sapan vergi + kaçak kullanım bedeli ödüyoruz. Paris anlaşmasını onamadık hala gelmiş karbon salınımı falan diyor. Birader insanların zengin olmasını kıskanıyorum de geç, niye böyle üstünü örtmeye çalışıyorsun
    Kasaya bak, enerji kaynaklarını sömürüyor diyor. Ulan elektriği ücretsiz veriyor sanki devlet. Kullandığımız elektriğin yanında tonla saçma sapan vergi + kaçak ...
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    Yanıtla +28
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    S StrongeR55 (Cody Redfield) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    saniirim bu su demek turk borsalarinda kriptosu olan yandi
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    vozy (Vatan Yiğit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan para "elde tutulurken" anasını ağlattılar Türkiye nin birde bizim devlet kripto para işine girerse cem uzan ı çok ararız gibi geliyor..
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    K Kerem5466 (Kerem ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vergisini verelim de yarın öbür gün Saat 9 da vergi dairesinden bekleniyorsunuz deyip yüreğimize indirmesinler.
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asıl yurtdışı para giriş çıkışına daha çok bakarlar diye düşünüyorum. Paribu ve Btctürk gibi platformlar daha çok kontrol edilebilir olduğu için direk vergi uygulanır, diğerleri takibe girer diye düşünüyorum. Youtuber gibi geriye dönük işlem olursa ki ülkedeki 1 milyon insandan bahsediliyor, iş baya karışır.. Üretenden vergini al, borsada alım satım yapandan da dolar-euro gibi vergini al daha fazlası geriye dönük vs olmaz diye düşünüyorum..
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vergilendirme yok diyorlarsa kesin vergilendirecekler. Kara para, terore finansman vs hikaye. Misal adam 1 btc gonderdi, nereden bilecek nereye gonderildigini. Banka havalesi degilki isim adres belli olsun.

    Erdogan ulkenin dibini siyirdi guzelce, yeni vergilerde cikaracaklar mevcutlarina zamda gelecek. Halki ezmekten baska caresi yok. Venezuella gibi olmamak icin dua edin. Yoksa bir sakiz icin posetle para verirsiniz, ertesi gun ayni sakiz 2 poset olur.
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    Nevfel (T. I.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu işi vergiye bağlasınlar.



    Dünyada gelişmiş ülkelerin hepsinde bunun vergisi var. Hemde kol gibi.



    Adam 3 milyonluk dükkanını 10 bin artı kdv'ye kiraya veriyor, bu elemanlar ise 100 binlik rigle ayda 13-14 bin kazanıyor.



    Bunu vergilendirmezsen kimse reel ticaretle uğraşmaz. Keriz miyim de gidip 3 milyona dükkan alayım der 10-12 bin kira için.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vergi oranı bit gibi olmasın, kedi gibi olsun.
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    A AtiMX4 (Ati ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende kazandığım 1 Trilyon $ ı nasıl vergilendirecegimi düşünüyordum gerek kalmadı devlet beni yormayacak.
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    A AtiMX4 (Ati ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende kazandığım 1 Trilyon $ ı nasıl vergilendirecegimi düşünüyordum gerek kalmadı devlet beni yormayacak.
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    kungfuiknow (alper özkaraca) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkese iyi forumlar. Bugün binace'den para eft yaparken tl yerine sterlin hesabını yazmışım para geldi ama banka parayı bana vermeyip iade etti. Binance hesabına giriyorum para görünmüyor müşteri hizmetlerine yazalı 10 saat oldu cevap yok. Tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
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    3964 kez okundu.
    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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