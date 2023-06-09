Mark Zuckerberg, Apple Vision Pro hakkında konuştu: “Sihirli değil”

- Zuckerberg, Vision Pro'dan etkilenmedi
- "Çalışması için kablo gerekiyor"
- Zuckerberg: "İstediğim bu değil"
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Zuckerberg, Vision Pro'dan etkilenmedi
"Çalışması için kablo gerekiyor"
Zuckerberg, aynı zamanda Vision Pro'nun temel zayıflığına da değindi. Ünlü milyarder, "Daha yüksek çözünürlüklü bir ekran tercih ettiler ve buna güç sağlamak için koydukları tüm teknolojiyle birlikte yedi kat daha pahalıya mal oldu ve artık o kadar çok enerji gerektiriyor ki kullanmak için bir bataryaya ve ona bağlı bir kabloya ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.
Zuckerberg, aynı zamanda oluşacak rekabet için de heyecanlı olduğunu dile getirdi: "Ortaya ne koyduklarını ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni daha da heyecanlandırdı ve birçok açıdan yaptığımız şeyin önemli olduğu ve başarılı olacağı konusunda iyimser olmamı sağladı. Ama bu eğlenceli bir yolculuk olacak."
Zuckerberg: "İstediğim bu değil"
Meta ve Zuckerberg, metaverse ve AR/VR alanına 2020 yılından bu yana milyarlarca dolar yatırım yaptı. Bu işlere odaklanması için kurulan iş bölümü o tarihten bu yanda rekor zararlar açıklıyor. Ancak Meta, vizyonuna olan bağlılığını sürdürüyor. Zuckerberg, bu vizyon farkına da değindi.
Meta’nın Quest 3’ü, Vision Pro’dan sadece birkaç gün önce tanıtılmıştı ve Quest 3'ün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı. Quest Pro'nun fiyatı ise 999 dolar olarak belirtilmişti. Quest 3, önceki nesle göre yüzde 40 daha ince ve rahat bir tasarıma, daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve Quest 2'ye göre iki kata kadar daha fazla grafik performansına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi