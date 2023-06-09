Mark Zuckerberg, Apple Vision Pro hakkında konuştu: “Sihirli değil”

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg kısa bir süre önce şirket genelinde çalışanlarla yaptığı bir toplantıda Apple'ın Vision Pro duyurusuna yanıt verdi. Zuckerberg, Vision Pro'nun Meta'nın düşünmediği "sihirli çözümlere" sahip olmadığını ve kısa süre önce duyurulan Quest 3 kulaklığından "yedi kat daha pahalı" olduğunu söyledi.

Zuckerberg, Vision Pro'dan etkilenmedi

Tam Boyutta Gör Meta CEO’su Zuckerberg, görünüşe göre Apple’ın Vision Pro duyurusundan çok etkilenmemiş durumda. CEO, Apple'ın cihazının Meta'nın "zaten keşfetmediği" teknolojilerde büyük bir atılım yapmadığını ve insanların cihazı nasıl kullanacağına ilişkin kendi vizyonundan uzak olduğunu söyledi. Ayrıca Meta'nın yaklaşmakta olan Quest 3 gözlüğünün Vision Pro'nun 3.499 dolarlık fiyat etiketine kıyasla 499 dolar ile çok daha ucuz olacağına ve Meta'ya daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşma imkanı vereceğine dikkat çekti.

"Çalışması için kablo gerekiyor"

Zuckerberg, aynı zamanda Vision Pro'nun temel zayıflığına da değindi. Ünlü milyarder, "Daha yüksek çözünürlüklü bir ekran tercih ettiler ve buna güç sağlamak için koydukları tüm teknolojiyle birlikte yedi kat daha pahalıya mal oldu ve artık o kadar çok enerji gerektiriyor ki kullanmak için bir bataryaya ve ona bağlı bir kabloya ihtiyacınız var." ifadelerini kullandı.

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Zuckerberg, aynı zamanda oluşacak rekabet için de heyecanlı olduğunu dile getirdi: "Ortaya ne koyduklarını ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni daha da heyecanlandırdı ve birçok açıdan yaptığımız şeyin önemli olduğu ve başarılı olacağı konusunda iyimser olmamı sağladı. Ama bu eğlenceli bir yolculuk olacak."

Zuckerberg: "İstediğim bu değil"

Meta ve Zuckerberg, metaverse ve AR/VR alanına 2020 yılından bu yana milyarlarca dolar yatırım yaptı. Bu işlere odaklanması için kurulan iş bölümü o tarihten bu yanda rekor zararlar açıklıyor. Ancak Meta, vizyonuna olan bağlılığını sürdürüyor. Zuckerberg, bu vizyon farkına da değindi.

Tam Boyutta Gör Zuckerberg, Quest'in "insanların yeni yollarla etkileşime girmesi ve daha yakın hissetmesi" ayrıca "aktif olmak ve bir şeyler yapmakla" ilgili olduğunu söyledi. Zuckerberg’e göre Apple’ın sergilediği şey kendi arzusunun tam tersiydi: “Gösterdikleri her demo bir koltukta tek başına oturan bir kişiydi. Yani, bilgisayarın geleceğinin vizyonu bu olabilir ama benim istediğim bu değil."

Meta’nın Quest 3’ü, Vision Pro’dan sadece birkaç gün önce tanıtılmıştı ve Quest 3'ün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı. Quest Pro'nun fiyatı ise 999 dolar olarak belirtilmişti. Quest 3, önceki nesle göre yüzde 40 daha ince ve rahat bir tasarıma, daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve Quest 2'ye göre iki kata kadar daha fazla grafik performansına sahip.

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