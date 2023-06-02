Meta'nın şimdiye kadarki en güçlü AR/VR başlığı: Meta Quest 3

Meta Quest 3 özellikleri
Meta Quest 3, Quest Pro gibi tam renkli geçiş sunuyor. Bu, kullanıcıların harici kameralar aracılığıyla çevrelerindeki fiziksel alanın renkli bir versiyonunu görmelerini sağlıyor. Başlık, artırılmış gerçeklik öğelerini dış dünyayla harmanlayabilecek. Zuckerberg, yüksek çözünürlüklü renkli karma gerçeklik deneyimi sunan ilk ana akım başlık olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni nesil Qualcomm işlemciye sahip olmasıyla Quest 2’den iki kat daha yüksek grafik performansı sunduğu belirtildi. Quest 3, selefinden daha rahat kullanım sunuyor ve yüzde 40 daha ince.
Meta Quest 3 fiyatı
Meta Quest 3 karma gerçeklik gözlüğü fiyatı; 500 dolardan başlıyor. Bu, 128GB için geçerli fiyatlandırma. Bu arada Quest 2, 4 Haziran’dan itibaren indirimli satılmaya başlanacak; 128GB için 300 dolar, 256GB için 350 dolar. Meta, yakında Quest 2 ve Quest 2 Pro’nun performansını artıracak yazılım güncellemesi yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)