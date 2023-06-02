Meta'nın şimdiye kadarki en güçlü AR/VR başlığı: Meta Quest 3

Tam Boyutta Gör Mark Zuckerberg, uzun süredir konuşulan AR/VR gözlük Meta Quest 3’ü tanıttı. Duyuru, Apple’ın çok yakında tanıtması beklenen Reality Pro karma gerçeklik başlığından önce geldi. İşte Meta Quest 3 fiyatı ve özellikleri:

Apple karma gerçeklik (AR/VR) başlığı özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Meta Quest 3 özellikleri

Meta Quest 3, Quest Pro gibi tam renkli geçiş sunuyor. Bu, kullanıcıların harici kameralar aracılığıyla çevrelerindeki fiziksel alanın renkli bir versiyonunu görmelerini sağlıyor. Başlık, artırılmış gerçeklik öğelerini dış dünyayla harmanlayabilecek. Zuckerberg, yüksek çözünürlüklü renkli karma gerçeklik deneyimi sunan ilk ana akım başlık olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni nesil Qualcomm işlemciye sahip olmasıyla Quest 2’den iki kat daha yüksek grafik performansı sunduğu belirtildi. Quest 3, selefinden daha rahat kullanım sunuyor ve yüzde 40 daha ince.

Tam Boyutta Gör Quest 3, daha ergonomik ve Touch Pro kontrol cihazlarında görülen TruTouch titreşimli geri bildirim teknolojisine sahip, yeniden tasarlanmış kontrol cihazlarıyla geliyor. Yeni Touch Plus kontrol cihazlarında dış izleme halkaları yok. Quest 3, el takibini de destekleyecek.

Meta Quest 3 fiyatı

Meta Quest 3 karma gerçeklik gözlüğü fiyatı; 500 dolardan başlıyor. Bu, 128GB için geçerli fiyatlandırma. Bu arada Quest 2, 4 Haziran’dan itibaren indirimli satılmaya başlanacak; 128GB için 300 dolar, 256GB için 350 dolar. Meta, yakında Quest 2 ve Quest 2 Pro’nun performansını artıracak yazılım güncellemesi yayınlayacak.

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Meta Quest 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı