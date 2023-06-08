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    3500 dolarlık Apple Vision Pro'nun ekranı düşük hızda çalışıyor!

    Apple, ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro'yu tanıtırken tüm özelliklerinden bahsetmedi. Geliştirici tarafından ortaya çıkarılan Apple Vision Pro ekran özelliği hayal kırıklığı yarattı.
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    apple vision pro ekranı düşük hızda çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, WWDC23 etkinliğinde resmî olarak tanıtıldı. Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü, genel olarak etkileyici bir cihaz ancak özellikleri detaylı olarak aktarılmadı. Türkiye’de satışta olmayan, Amerika’da 3500 dolar fiyat etiketiyle satılan Vision Pro’nun ekran özellikleri ortaya çıkarıldı.

    Ekranlar genelde 90Hz'de çalışıyor

    Apple, Vision Pro’nun micro-OLED ekranlarının 4K çözünürlüğü aştığını (toplam 23 milyon piksel) söylüyor. Ancak, Apple Vision Pro’nun özelliklerinin gösterildiği tanıtım sayfasında bu panellerin yenileme hızı hakkında bir bilgi yer almıyor; yalnızca genel sistemin gecikme süresi (12 milisaniye) veriliyor. WWDC geliştirici oturumunda başlığın ekranının genelde 90Hz’de çalıştığı söylenmişti.

    Bilindiği üzere iPhone 14 Pro ve 13 Pro modelleri, 120Hz ProMotion ekrana sahip. Pro olmayan modellerde maksimum ekran yenileme hızı 60Hz. 90Hz, sanal gerçeklik deneyimi için önerilen minimum değer. Apple Vision Pro ekran sistemi bazı durumlarda (film izleme gibi) 90Hz’den daha hızlı çalışacak olsa da genelde 90Hz hız sunacak. Bugün piyasada 144Hz’e kadar çıkabilen sanal gerçeklik gözlükleri mevcut olsa da hiçbiri Vision Pro’nun piksel değerini sunmuyor. Bu arada Apple Vision Pro fiyatı 3500 dolar olmakla birlikte Türkiye fiyatı hâlâ tartışılıyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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