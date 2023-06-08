3500 dolarlık Apple Vision Pro'nun ekranı düşük hızda çalışıyor!

Ekranlar genelde 90Hz'de çalışıyor
Apple, Vision Pro’nun micro-OLED ekranlarının 4K çözünürlüğü aştığını (toplam 23 milyon piksel) söylüyor. Ancak, Apple Vision Pro’nun özelliklerinin gösterildiği tanıtım sayfasında bu panellerin yenileme hızı hakkında bir bilgi yer almıyor; yalnızca genel sistemin gecikme süresi (12 milisaniye) veriliyor. WWDC geliştirici oturumunda başlığın ekranının genelde 90Hz’de çalıştığı söylenmişti.
Bilindiği üzere iPhone 14 Pro ve 13 Pro modelleri, 120Hz ProMotion ekrana sahip. Pro olmayan modellerde maksimum ekran yenileme hızı 60Hz. 90Hz, sanal gerçeklik deneyimi için önerilen minimum değer. Apple Vision Pro ekran sistemi bazı durumlarda (film izleme gibi) 90Hz’den daha hızlı çalışacak olsa da genelde 90Hz hız sunacak. Bugün piyasada 144Hz’e kadar çıkabilen sanal gerçeklik gözlükleri mevcut olsa da hiçbiri Vision Pro’nun piksel değerini sunmuyor. Bu arada Apple Vision Pro fiyatı 3500 dolar olmakla birlikte Türkiye fiyatı hâlâ tartışılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi