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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi

    Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars bu ay epey yoğun bir trafiğe sahne oluyor. Çin, BAE ve NASA'ya ait uzay araçları önümüzdeki 10 günlük süreçte Mars'ın yörüngesine girecek.
    07 Şubat 2021, 23:59 (1 hf.)
    2,5b
    1
    14
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi
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    Çin'in geçtiğimiz yaz fırlattığı Tianwen-1 uzay aracı yaklaşık yedi aylık uzun bir yolculuğun ardından nihayet Mars'a ulaşmak üzere. Yolculuğunun artık sonlarına gelen Tianwen-1 artık Kızıl Gezegen'i net bir şekilde görmeye başladı. Yukarıdaki karede, Tianwen-1'in çektiği ilk Mars fotoğrafın görüyorsunuz.

    Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından paylaşılan siyah-beyaz fotoğraf, Tianwen-1'in üzerine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kamerayla çekilmiş. Fotoğrafın çekildiği sırada Tianwen-1'in Mars'tan 2,2 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor. Uzay aracı son olarak geçtiğimiz Cuma günü ise Mars'a sadece yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyordu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi

    Ayrıca Bkz. "Üç farklı ülke önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor"

    Tianwen-1'in 10 Şubat tarihinde Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşecek. Tarihi bir görev olarak nitelendirebileceğimiz Tianwen-1; bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir de gezgin olmak üzere tam üç farklı uzay aracından oluşuyor.

    Görevin en önemli parçası elbette gezgin olacak. Çin, tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek. Uzaydaki ABD egemenliğini sonlandırmak isteyen Çin, burada başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek. 

    Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.



    Kaynakça http://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758838/c6811208/content.html https://www.space.com/china-tianwen-1-mission-first-mars-photo Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim de yerli ve milli uçağımız göklerde ne var yani?(!)
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Bu yorumu yapmak için çok düşündün mü ? Yani bence bu tarz yorumları düşüneceğine Yerlerde duran uçağa katkın olacak bilgi ve birikime sahip olup destek verebilirsin belki o zaman yerlerde değil de göklerde olurdu.
    Bu yorumu yapmak için çok düşündün mü ? Yani bence bu tarz yorumları düşüneceğine Yerlerde duran uçağa katkın olacak bilgi ve birikime sahip olup destek verebil...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu saçma kurumuş gezegene g*t yarıştırmak için milyonlarca para harcanıyor. Mars ölü gezegen. Ay gibi. Sadece çok az hava ve atmosfer var hepsi bu.
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    B baybay17 (g. e.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kaç yerde kızıl gezegen denmiş ama bu bildiğin gri gezegen..
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar uzaya çıkıldığına inanmıyorum. Bkz:Van Allen Kuşağı.
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım yüzeye sağlam şekilde araç indirirler de hem abd tekeli kırılır hem ruslarda ve avrupalılarda bir rekabet heyecanı uyandırır.
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Orayada virüs bulaştırmasınlarda..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizim de yerli ve milli uçağımız göklerde ne var yani?(!)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Bu yorumu yapmak için çok düşündün mü ? Yani bence bu tarz yorumları düşüneceğine Yerlerde duran uçağa katkın olacak bilgi ve birikime sahip olup destek verebilirsin belki o zaman yerlerde değil de göklerde olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşaallah dh da bu fotoğraf niye siyah beyaz diyen olmaz....
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mcebi001
    fotoğraf siyah beyaz değil tabii, gezegenin asıl rengi o(!) xd
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    X x2yk (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mcebi001
    Yıl olmuş 2020 adamlar çok geriden geliyor kusura bakmasınlar Türkiye bile 120 MP çeken telefonlar kullanıyor millet çok zengin olduk ama adamlar daha siyah beyaz fotoğraf çekiyorlar! ;)
    Yuh 2020 mi dedim ben 2021 olduk ya la. ;)
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    K kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mcebi001
    Mars' ın diğer adının "kızıl gezegen Mars" olduğunu anımsayanlar vardır herhalde.
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