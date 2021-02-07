Mars'a yaklaşan Çinli uzay aracından ilk fotoğraf geldi

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Çin'in geçtiğimiz yaz fırlattığı Tianwen-1 uzay aracı yaklaşık yedi aylık uzun bir yolculuğun ardından nihayet Mars'a ulaşmak üzere. Yolculuğunun artık sonlarına gelen Tianwen-1 artık Kızıl Gezegen'i net bir şekilde görmeye başladı. Yukarıdaki karede, Tianwen-1'in çektiği ilk Mars fotoğrafın görüyorsunuz.

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından paylaşılan siyah-beyaz fotoğraf, Tianwen-1'in üzerine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kamerayla çekilmiş. Fotoğrafın çekildiği sırada Tianwen-1'in Mars'tan 2,2 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor. Uzay aracı son olarak geçtiğimiz Cuma günü ise Mars'a sadece yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

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Tianwen-1'in 10 Şubat tarihinde Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşecek. Tarihi bir görev olarak nitelendirebileceğimiz Tianwen-1; bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir de gezgin olmak üzere tam üç farklı uzay aracından oluşuyor.

Görevin en önemli parçası elbette gezgin olacak. Çin, tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek. Uzaydaki ABD egemenliğini sonlandırmak isteyen Çin, burada başarıya ulaşırsa Kızıl Gezegen'e uzay aracı indirebilen ikinci ülke olarak tarihe geçecek.

Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

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