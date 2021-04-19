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    Mars helikopteri ilk kez havalandı: İşte gelen ilk fotoğraf

    NASA bugün uzay araştırmaları tarihinde yeni bir ilke imza attı. Ingenuity isimli Mars helikopteri, başka bir gezegende havalanan ilk insan yapımı araç olarak tarihe geçti.
    19 Nisan 2021, 15:18 (48 sn.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Mars helikopteri ilk kez havalandı: İşte gelen ilk fotoğraf
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    NASA'nın Mars helikopteri projesinde nihayet mutlu sona ulaşıldı. Ingenuity isimli minik helikopter, bugün Mars'ta ilk uçuş testini gerçekleştirerek önemli bir ilke imza attı. Ingenuity, başka bir dünyada havalanan ilk insan yapımı araç olarak tarihe adını yazdırdı. NASA'nın paylaştığı ilk fotoğrafta helikopterin Mars yüzeyindeki gölgesi görülebiliyor

    NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Ingenuity'nin uçuş testi bugün TSİ 10.30'da gerçekleşti. Helikopterin yaklaşık 40 saniye boyunca havada kaldığı ve yüzeyden 3 metre kadar yükseldiği belirtildi. Ingenuity bu sırada pervanelerini 2500 RPM'den daha hızlı çevirdi.

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    Ingenuity'nin ilk uçuşunu Perseverance gezgini de detaylı bir şekilde takip etti. Helikopterden 100 metre uzaklıkta bulunan Perseverance, test sürecini fotoğraflandırdı ve bu fotoğrafları Dünya'yla paylaştı. Aşağıda kısa gifi görebilirsiniz.

    Mars helikopteri Ingenuity bugün uzay araştırmaları tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ancak helikopterin test uçuşları elbette henüz sonlanmış değil. NASA, sadece bir aylık zaman diliminde Ingenuity'nin dört farklı uçuş gerçekleştireceğini söyledi. Test uçuşlarının her birinde hedef yükseklik artırılacak. NASA'nın Ingenuity Proje Yöneticisi MiMi Aung, dördüncü uçuştaki hedefin 50 metre yüksekliğe ulaşmak olduğunu açıkladı. 

    NASA, 85 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen Ingenuity projesini sadece bir ilk adım olarak görüyor. Uzay ajansı, tamamıyla bir teknoloji testi olarak geliştirilen helikoptere herhangi bir bilimsel ekipman yerleştirmemiş. Sadece iki adet yüksek çözünürlüklü kamera yer alıyor.  

    1,8 kilogram ağırlığında olan Ingenuity, Mars'taki inanılmaz ince atmosfer nedeniyle pervanelerini dünyadaki bir helikopterden yaklaşık 10 kat daha hızlı çevirmek zorunda (2500 RPM). NASA, Ingenuity gibi helikopterlerle Mars'ın keşif sürecinin müthiş hızlanacağını düşünüyor. Gelecekte Mars'ta, Ingenuity'de kullanılan teknolojileri temel alan onlarca helikopterin uçarak keşif yaptığı görebiliriz. 



    https://www.theverge.com/2021/4/19/22391496/nasa-ingenuity-helicopter-mars-flight-success
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