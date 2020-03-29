Mars'ta tırmanışa geçen Curiosity, Dünya'ya yeni bir selfie gönderdi

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NASA'nın 2012 yılında Mars'ın yüzeyine indirdiği ünlü gözlem aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki keşif çalışmalarına hızla devam ediyor. Uzay ajansı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir güncelleme yazısında, Curiosity'nin Kızıl Gezegen'de bugüne kadarki en dik eğimli tırmanışına gerçekleştirdiği belirtildi. Uzay aracı yaklaşık 31 derecelik bir eğimle Greenheugh Pediment isimli tepeye tırmandı.

NASA'lı bilim insanları konuyla ilgili,"Curiosity ilk kez bu seviyedeki bir eğimle tırmanış gerçekleştirdi ve Opportunity'nin 2016 yılındaki 32 derecelik rekoruna çok yaklaştı." ifadelerini kullandı. Opportunity uzay aracı ayrıca Mars'ta en uzun süre görev yapan gezgin (15 yıl) ve Dünya dışındaki bir yüzeyde en çok mesafe kat eden uzay aracı (45,16 km) rekorlarını da elinde bulunduruyor. Opportunity 2018'de Dünya'ya elveda demişti.

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Ayrıca Bkz. "Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi"

NASA ayrıca Curiosity'nin çektiği yeni bir selfieyi de yayınladı. Yukarıda görmüş olduğunuz selfie, toplam 86 farklı kareden oluşuyor. Uzay ajansı, fotoğrafların 26 Şubat'ta, tırmanıştan birkaç gün önce çekildiğini ve sonradan birleştirilerek yukarıdaki mozaik görüntünün elde edildiğini belirtiyor. Kamera birimi olarak ise Curiosity'nin robotik kolunda bulunan "Mars Hand Lens Imager" kullanılmış.

Fotoğrafın 14 mb boyutundaki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

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6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7617

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