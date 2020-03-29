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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars'ta tırmanışa geçen Curiosity, Dünya'ya yeni bir selfie gönderdi

    NASA'nın ünlü Mars gezgini Curiosity, 31 derecelik eğimle Kızıl Gezegen'de bugüne kadarki en dik tırmanışını gerçekleştirdi. Uzay aracı ayrıca çok güzel bir selfieyi de Dünya'ya gönderdi.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Mars'ta tırmanışa geçen Curiosity, Dünya'ya yeni bir selfie gönderdi
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    NASA'nın 2012 yılında Mars'ın yüzeyine indirdiği ünlü gözlem aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'deki keşif çalışmalarına hızla devam ediyor. Uzay ajansı tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir güncelleme yazısında, Curiosity'nin Kızıl Gezegen'de bugüne kadarki en dik eğimli tırmanışına gerçekleştirdiği belirtildi. Uzay aracı yaklaşık 31 derecelik bir eğimle Greenheugh Pediment isimli tepeye tırmandı.

    NASA'lı bilim insanları konuyla ilgili,"Curiosity ilk kez bu seviyedeki bir eğimle tırmanış gerçekleştirdi ve Opportunity'nin 2016 yılındaki 32 derecelik rekoruna çok yaklaştı." ifadelerini kullandı. Opportunity uzay aracı ayrıca Mars'ta en uzun süre görev yapan gezgin (15 yıl) ve Dünya dışındaki bir yüzeyde en çok mesafe kat eden uzay aracı (45,16 km) rekorlarını da elinde bulunduruyor. Opportunity 2018'de Dünya'ya elveda demişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA, Mars'taki gözlem araçlarını uzaydan görüntüledi

    Ayrıca Bkz. "Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi"

    NASA ayrıca Curiosity'nin çektiği yeni bir selfieyi de yayınladı. Yukarıda görmüş olduğunuz selfie, toplam 86 farklı kareden oluşuyor. Uzay ajansı, fotoğrafların 26 Şubat'ta, tırmanıştan birkaç gün önce çekildiğini ve sonradan birleştirilerek yukarıdaki mozaik görüntünün elde edildiğini belirtiyor. Kamera birimi olarak ise Curiosity'nin robotik kolunda bulunan "Mars Hand Lens Imager" kullanılmış.

    Fotoğrafın 14 mb boyutundaki orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

    Mars'ta tırmanışa geçen Curiosity, Dünya'ya yeni bir selfie gönderdi
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    6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

    Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. 



    https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7617 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 1 sa.
    Aynen ülkeye heykel yapmak çok mantıksız
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    vs-fb (Vn S) 1 sa.
    Amerika'yı şu anda dünyanın lideri yapan şey işte bu. Hepsinin temelinde bu var. Bilimde önde olmak. Tüm bu paranın,gücün kaynağı bu. Bilim herşeyin anahtarı. Saçma projelere harcadığımız ve gereksiz yerlere ayırdığımız paralarla oysaki neler yapabilirdik neler.
    1 Yanıt Yanıtla
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