Mart ayında GeForce Now'a eklenecek oyunlar belli oldu: 19 yeni oyun

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu ay 19 yeni oyun eklenecek.
GeForce Now'da Bu Ay
Bu hafta kütüphaneye eklenen oyunların tam listesi:
- ELEX II (Steam’de yeni sürüm)
- FAR: Changing Tides (Steam’de yeni sürüm)
- Shadow Warrior 3 (Steam’de yeni sürüm)
- AWAY: The Survival Series (Epic Games Store)
- Labyrinthine Dreams (Steam)
- Sins of a Solar Empire: Rebellion (Steam)
- TROUBLESHOOTER: Abandoned Children (Steam)
- The Vanishing of Ethan Carter (Epic Games Store)
Mart’ta gelecek oyunların tam listesi:
- Buccaneers! (Steam’de 7 Mart’ta Yeni Sürüm)
- Ironsmith Medieval Simulator (Steam’de 9 Mart’ta yeni sürüm)
- Distant Worlds 2 (Steam’de 10 Mart’ta yeni sürüm)
- Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (Steam’de 17 Mart’ta yeni sürüm)
- The Settlers (Ubisoft Connect’de 17 Mart’ta Yeni Sürüm)
- Syberia: The World Before (Steam ve Epic Games Store’da 18 Mart’ta yeni sürüm)
- Lumote: The Mastermote Chronicles (Steam’de 24 Mart’ta yeni sürüm)
- Turbo Sloths (Steam’de 30 Mart’ta yeni sürüm)
- Blood West (Steam)
- Bus Driver Simulator (Steam)
- Conan Chop Chop (Steam)
- Dread Hunger (Steam)
- Fury Unleashed (Steam)
- Hundred Days - Winemaking Simulator (Steam)
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Steam)
- Martha is Dead (Steam and Epic Games Store)
- Power to the People (Steam)
- Project Zomboid (Steam)
- Rugby 22 (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..