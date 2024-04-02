Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

- Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Mart ayının en güçlü telefonları
- En güçlü orta segment telefonlar
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Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/31 Mart arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında geçtiğimiz ay radikal değişimler yaşandı. Buna göre Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan ROG Phone 8 Pro, 2.141.448 puanla üst segment telefonların zirvesinde yerleşirken, onu Dimensity 9300 yonga setine sahip Oppo Find X7 (2.138.119) takip ediyor.. Üçüncülük koltuğunda ise iQOO 12 (2.111.0595) bulunuyor.
Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 2 ve 7+ Gen 3 ve Dimensity 8000 serisi yonga setlerin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.466,728 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Redmi K70E (1.391,125) ve Realme GT Neo 5 SE (1.156,867) geliyor.
Mart ayının en güçlü telefonları
- ROG Phone 8 Pro
- Oppo Find X7
- iQOO 12
- Red Magic 9 Pro+
- X100 Pro
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO 12 Pro
- X100
- Nubia Z60 Ultra
- Oppo Find X7 Ultra
En güçlü orta segment telefonlar
- OnePlus Ace 3V
- Redmi K70E
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno 11 5G
- iQOO Neo 7 SE
- iQOO Z8
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace Racing Edition
- Honor 100
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...