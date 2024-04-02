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    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, Mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz Mart ayının en iyi telefonları...               
    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Mart ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1/31 Mart arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında geçtiğimiz ay  radikal değişimler yaşandı. Buna göre Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan ROG Phone 8 Pro, 2.141.448 puanla üst segment telefonların zirvesinde yerleşirken, onu Dimensity 9300 yonga setine sahip Oppo Find X7 (2.138.119) takip ediyor.. Üçüncülük koltuğunda ise iQOO 12 (2.111.0595) bulunuyor.

    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Red Magic 9 Pro+, X100 Pro ve iQOO Neo 9 Pro, Mart aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son 4 sırasına ise iQOO 12 Pro, X100 ve Nubia Z60 Ultra ve Oppo Find X7 Ultra yerleşti.

    Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 2 ve 7+ Gen 3 ve Dimensity 8000 serisi yonga setlerin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.466,728 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Redmi K70E (1.391,125) ve Realme GT Neo 5 SE (1.156,867) geliyor.

    Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Neo 7 SE, iQOO Z8, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace Racing Edition ve Honor 100.

    Mart ayının en güçlü telefonları 

    1. ROG Phone 8 Pro
    2. Oppo Find X7
    3. iQOO 12
    4. Red Magic 9 Pro+
    5. X100 Pro
    6. iQOO Neo 9 Pro
    7. iQOO 12 Pro
    8. X100
    9. Nubia Z60 Ultra
    10. Oppo Find X7 Ultra

    En güçlü orta segment telefonlar

    1. OnePlus Ace 3V
    2. Redmi K70E
    3. Realme GT Neo 5 SE
    4. Redmi Note 12 Turbo
    5. Oppo Reno 11 5G
    6. iQOO Neo 7 SE
    7. iQOO Z8
    8. Redmi Note 12T Pro
    9. OnePlus Ace Racing Edition
    10. Honor 100
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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