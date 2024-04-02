Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Mart ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Mart ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

Mart ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu’nun 1/31 Mart arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında geçtiğimiz ay radikal değişimler yaşandı. Buna göre Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan ROG Phone 8 Pro, 2.141.448 puanla üst segment telefonların zirvesinde yerleşirken, onu Dimensity 9300 yonga setine sahip Oppo Find X7 (2.138.119) takip ediyor.. Üçüncülük koltuğunda ise iQOO 12 (2.111.0595) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Red Magic 9 Pro+, X100 Pro ve iQOO Neo 9 Pro, Mart aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son 4 sırasına ise iQOO 12 Pro, X100 ve Nubia Z60 Ultra ve Oppo Find X7 Ultra yerleşti.

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Alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla Snapdragon 7+ Gen 2 ve 7+ Gen 3 ve Dimensity 8000 serisi yonga setlerin hakim olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.466,728 puanla OnePlus Ace 3V yerleşti. Hemen ardından ise Redmi K70E (1.391,125) ve Realme GT Neo 5 SE (1.156,867) geliyor.

Tam Boyutta Gör Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11 5G, iQOO Neo 7 SE, iQOO Z8, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace Racing Edition ve Honor 100.

Mart ayının en güçlü telefonları

ROG Phone 8 Pro Oppo Find X7 iQOO 12 Red Magic 9 Pro+ X100 Pro iQOO Neo 9 Pro iQOO 12 Pro X100 Nubia Z60 Ultra Oppo Find X7 Ultra

En güçlü orta segment telefonlar

OnePlus Ace 3V Redmi K70E Realme GT Neo 5 SE Redmi Note 12 Turbo Oppo Reno 11 5G iQOO Neo 7 SE iQOO Z8 Redmi Note 12T Pro OnePlus Ace Racing Edition Honor 100

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