Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Şubat ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

AnTuTu’nun 1/29 Şubat arası topladığı istatistiklere göre, geçen ay olduğu gibi OPPO Find X7 (2.195.036), çok sayıda Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazı geride bırakarak listedeki ilk sırayı korumayı başardı. Tabi ki bunun arkasında havacılık sınıfı VC soğutma ile desteklenen MediaTek Dimensity 9300 yonga setinin bulunduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer telefonlar ise sırasıyla Snapdragon 8 Gen 3 ile desteklenen ROG 8 Pro, iQOO 12 ve Red Magic 9 Pro+. Ayrıca Vivo X100 Pro, Vivo X100 ve iQOO Neo 9 Pro, Şubat aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç sırasına ise iQOO 12 Pro, Nubia Z60 Ultra ve Oppo Find X7 Ultra yerleşti.

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Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, Apple dizüstü bilgisayarlarda ve iPad’lerde bulunan Apple M1 çipi 1.754.456 puan alıyor.

Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla MediaTek Dimensity 8000 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Hatta sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.405,360 puanla Redmi K70E yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 5 SE (1.155,230) ve Redmi Note 12 Turbo (1.138,654) geliyor.

Tam Boyutta Gör Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Oppo Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi K60E ve Realme GT Neo 3.

Şubat ayının en güçlü telefonları

Oppo Find X7

Rog 8 Pro

iQOO 12

Red Magic 9 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO Neo 9 Pro

iQOO 12 Pro

Nubia Z60 UltrA

Oppo Find X7 Ultra

Şubat ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

Redmi K70E

Realme GT Neo 5 SE

Redmi Note 12 Turbo

Oppo Reno 11 5G

iQOO Z8

iQOO Neo 7 SE

Redmi Note 12T Pro

OnePlus Ace Racing Edition

Redmi K60E

Realme GT Neo 3.

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Şubat ayının en güçlü telefonları açıklandı! İşte sıralama