Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

- Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
- Şubat ayının en güçlü telefonları
- Şubat ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
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Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
AnTuTu’nun 1/29 Şubat arası topladığı istatistiklere göre, geçen ay olduğu gibi OPPO Find X7 (2.195.036), çok sayıda Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazı geride bırakarak listedeki ilk sırayı korumayı başardı. Tabi ki bunun arkasında havacılık sınıfı VC soğutma ile desteklenen MediaTek Dimensity 9300 yonga setinin bulunduğunu hatırlatalım.
Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, Apple dizüstü bilgisayarlarda ve iPad’lerde bulunan Apple M1 çipi 1.754.456 puan alıyor.
Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla MediaTek Dimensity 8000 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Hatta sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.405,360 puanla Redmi K70E yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 5 SE (1.155,230) ve Redmi Note 12 Turbo (1.138,654) geliyor.
Şubat ayının en güçlü telefonları
- Oppo Find X7
- Rog 8 Pro
- iQOO 12
- Red Magic 9 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO 12 Pro
- Nubia Z60 UltrA
- Oppo Find X7 Ultra
Şubat ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları
- Redmi K70E
- Realme GT Neo 5 SE
- Redmi Note 12 Turbo
- Oppo Reno 11 5G
- iQOO Z8
- iQOO Neo 7 SE
- Redmi Note 12T Pro
- OnePlus Ace Racing Edition
- Redmi K60E
- Realme GT Neo 3.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.