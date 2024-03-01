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    Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste

    Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, her ay olduğu gibi Şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz ayın en iyi bütçe ve amiral gemisi telefonları...
    Şubat ayının en güçlü telefonları açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, Şubat ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki hem üst hem de alt seviye cihazların yer aldığı telefon karşılaştırma listesinde hangi marka ve modeller bulunuyor? Gelin Şubat ayının en güçlü Android cihazlarına göz atalım.

    Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

    AnTuTu’nun 1/29 Şubat arası topladığı istatistiklere göre, geçen ay olduğu gibi OPPO Find X7 (2.195.036), çok sayıda Snapdragon 8 Gen 3'lü cihazı geride bırakarak listedeki ilk sırayı korumayı başardı. Tabi ki bunun arkasında havacılık sınıfı VC soğutma ile desteklenen MediaTek Dimensity 9300 yonga setinin bulunduğunu hatırlatalım.

    Şubat ayının en güçlü telefonları açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Listenin ilk üç sırasında yer alan diğer telefonlar ise sırasıyla Snapdragon 8 Gen 3 ile desteklenen ROG 8 Pro, iQOO 12 ve Red Magic 9 Pro+. Ayrıca Vivo X100 Pro, Vivo X100 ve iQOO Neo 9 Pro, Şubat aynın en performanslı telefonları listelesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç sırasına ise iQOO 12 Pro, Nubia Z60 Ultra ve Oppo Find X7 Ultra yerleşti.

    Ayrıca bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 15 Pro Max ortalama 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, Apple dizüstü bilgisayarlarda ve iPad’lerde bulunan Apple M1 çipi 1.754.456 puan alıyor.

    Bütçe odaklı telefonların yer aldığı alt amiral gemisi listesine gelirsek, bu listeye çoğunlukla MediaTek Dimensity 8000 serisinin hakim olduğunu görüyoruz. Hatta sadece iki model Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alıyor. Bununla birlikte listenin birincilik koltuğuna, 1.405,360 puanla Redmi K70E yerleşti. Hemen ardından ise Realme GT Neo 5 SE (1.155,230) ve Redmi Note 12 Turbo (1.138,654) geliyor.

    Şubat ayının en güçlü telefonları açıklandı! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında yer alan modeller ise şu şekilde Oppo Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, Redmi Note 12T Pro, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi K60E ve Realme GT Neo 3. 

    Şubat ayının en güçlü telefonları

    • Oppo Find X7
    • Rog 8 Pro
    • iQOO 12
    • Red Magic 9 Pro
    • Vivo X100 Pro
    • Vivo X100
    • iQOO Neo 9 Pro
    • iQOO 12 Pro
    • Nubia Z60 UltrA
    • Oppo Find X7 Ultra

    Şubat ayının en güçlü bütçe odaklı telefonları

    • Redmi K70E
    • Realme GT Neo 5 SE
    • Redmi Note 12 Turbo
    • Oppo Reno 11 5G
    • iQOO Z8
    • iQOO Neo 7 SE
    • Redmi Note 12T Pro
    • OnePlus Ace Racing Edition
    • Redmi K60E
    • Realme GT Neo 3.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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