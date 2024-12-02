AnTuTu açıkladı: Kasım ayının en güçlü Android telefonları

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama uygulamalarından AnTuTu, geride bıraktığımız Kasım ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Hem amiral gemisi hem de orta sınıf cihazları kapsayan telefon karşılaştırma listesi, telefonların güncel performans değerlerini ortaya koyuyor. Gelin Kasım ayının en güçlü ve orta sınıf Android telefonlarına göz atalım.

Kasım ayının en güçlü Android telefonları

AnTuTu’nun 1/30 Kasım arası topladığı istatistiklere göre hem amiral gemisi hem de orta sınıf kategorisindeki sıralamalar büyük ölçüde değişti. Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400, üst segmentteki performans çıtasını yukarı taşırken, Snapdragon 8 Gen 3'e sahip modellerin alt sıralara gerilediğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Kasım ayında listenin zirvesinde ise, 2.932.124 puanla ROG 9 Pro (Snapdragon 8 Elite) yer alıyor. Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla Dimensity 9400 işlemcili Vıvo X200 Pro ve OPPO Find X8 Pro bulunuyor. Listenin devamında iQOO 13, OnePlus 13 ve standart OPPO Find X8 modelleri geliyor. İlk 10'u tamamlayan diğer cihazlar ise şu şekilde; Vıvo X200, Honor Magic 7 Pro, Honor Magic 7 ve Redmi K80 Pro.

ROG 9 Pro - 2.932.124 vivo X200 Pro - 2.865.505 OPPO Find X8 Pro - 2.847.249 iQOO 13 - 2.846.310 OnePlus 13 - 2.843.262 OPPO Find X8 - 2.778.944 vivo X200 - 2.769.207 Honor Magic 7 Pro - 2.673.175 Honor Magic 7 - 2.664.382 Redmi K80 Pro - 2.618.595

Her zaman olduğu gibi, bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

Orta sınıf kategorisinde ise Realme GT Neo6 SE liderliği ele geçirmiş durumda. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcili model, 1.402.226 puanla Kasım ayında orta segmentin zirvesine yerleşti. Onu, 1.406.565 puanla OnePlus Ace 3V takip ediyor. Üçüncü sırada ise Redmi K70E, 1.349.642 puanla bulunuyor.

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Listenin geri kalanında ise Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo ve iQOO Z8 gibi modeller dikkat çekiyor. Ayrıca Qualcomm ve MediaTek arasındaki kıyasıya rekabetinin bu alanda da sürdüğünü görüyoruz.

Realme GT Neo6 SE - 1.402.226 OnePlus Ace 3V - 1.406.565 Redmi K70E - 1.349.642 Realme GT Neo5 SE - 1.165.017 Redmi Note 12 Turbo - 1.133.725 iQOO Z8 - 971.912 iQOO Neo7 SE - 953.914 Redmi Note 12T Pro - 869.259 Redmi K50 - 825.900 iQOO Z9 - 818.814

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