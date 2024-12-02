AnTuTu açıkladı: Kasım ayının en güçlü Android telefonları

Kasım ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu’nun 1/30 Kasım arası topladığı istatistiklere göre hem amiral gemisi hem de orta sınıf kategorisindeki sıralamalar büyük ölçüde değişti. Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400, üst segmentteki performans çıtasını yukarı taşırken, Snapdragon 8 Gen 3'e sahip modellerin alt sıralara gerilediğini görüyoruz.
- ROG 9 Pro - 2.932.124
- vivo X200 Pro - 2.865.505
- OPPO Find X8 Pro - 2.847.249
- iQOO 13 - 2.846.310
- OnePlus 13 - 2.843.262
- OPPO Find X8 - 2.778.944
- vivo X200 - 2.769.207
- Honor Magic 7 Pro - 2.673.175
- Honor Magic 7 - 2.664.382
- Redmi K80 Pro - 2.618.595
Her zaman olduğu gibi, bu listenin yalnızca Android telefonları kapsadığını hatırlatalım. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip, Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.
Orta sınıf kategorisinde ise Realme GT Neo6 SE liderliği ele geçirmiş durumda. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcili model, 1.402.226 puanla Kasım ayında orta segmentin zirvesine yerleşti. Onu, 1.406.565 puanla OnePlus Ace 3V takip ediyor. Üçüncü sırada ise Redmi K70E, 1.349.642 puanla bulunuyor.
Listenin geri kalanında ise Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo ve iQOO Z8 gibi modeller dikkat çekiyor. Ayrıca Qualcomm ve MediaTek arasındaki kıyasıya rekabetinin bu alanda da sürdüğünü görüyoruz.
- Realme GT Neo6 SE - 1.402.226
- OnePlus Ace 3V - 1.406.565
- Redmi K70E - 1.349.642
- Realme GT Neo5 SE - 1.165.017
- Redmi Note 12 Turbo - 1.133.725
- iQOO Z8 - 971.912
- iQOO Neo7 SE - 953.914
- Redmi Note 12T Pro - 869.259
- Redmi K50 - 825.900
- iQOO Z9 - 818.814
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