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    Anlık Bildirim

    Martı'da bugün tüm sürüşlerde yüzde 50 indirim!

    Martı önümüzdeki aylarda New York Borsası'nda MRT sembolü ile halka açılacak. Bunun şerefine bugün tüm yolculuklarda yüzde 50 indirim uygulanıyor.                    
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    New York Borsası'nda halka arz için geri sayımı başlatan Martı, bunun şerefine bugün tüm sürüşlerde yüzde 50 indirim uyguluyor. Tüm şehirlerde ve tüm kiralama tiplerinde bugün yüzde 50 indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.

    Yüzde 50 indirim kampanyasından faydalanmak için herhangi bir ek işlem yapmak gerekmiyor. Bugünkü kiralamaların ödeme aşamasında yüzde 50 indirim otomatik olarak yansıtılacak.

    2018 yılında kurulan Martı, kısa sürede büyük yükseliş yakalayarak adından tüm dünyada söz ettirdi. Martı, bu yılın dördüncü çeyreğinde ABD New York Borsası’nda MRT sembolü ile işlem görecek. Şirket, brüt 280 milyon dolar nakit girişi bekliyor. Sermayedeki artış sayesinde Martı daha fazla bölgede, daha fazla araçla hizmet verecek. Ayrıca scooter ve e-moped araçlarına alternatif farklı araç tipleri de Martı uygulamasına eklenecek.

    MARTI Scooter &amp; Moped MARTI Scooter &amp; Moped MARTI Scooter &amp; Moped MARTI Scooter &amp; Moped Travel Ücretsiz 161,8 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martitech.marti

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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