Martı girişimi New York borsasında listelenmeye hazır

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Geçtiğimiz yıl Hepsiburada’nın NASDAQ borsasında listelenmesinin ardından diğer bir girişimimiz olan Martı da ABD listelemesi için gün sayıyor. Türkiye’de ilk kez SPAC anlaşması yapan firma olacak.

Martı hedef büyüttü

2019 yılında kurulan Martı girişimi belirli bir ücret karşılığında yol kenarlarına park edilmiş elektrikli scooter veya moped kirayabilme amacıyla yola çıkmıştı. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi belli başlı şehirlerde faaliyet gösteren Martı hızlı büyüdü.

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Gelen bilgilere göre Martı girişimi New York borsasında listelenebilmek için SPAC anlaşması yapıyor. SPAC anlaşması borsada listeli olan bir firmanın daha büyük bir firma ile birleşerek halka arz olmasını sağlayan bir sistem. Martı girişimi Galata Acquisition (GLTA) ile birleşerek halka arz olacak.

Martı elde edeceği geliri filonun büyütülmesi ve operasyonların genişletilmesi için kullanacak. Yakın dönemde dört tekerlekli araçların da kiralama opsiyonu içerisinde dahil edilebileceği belirtiliyor.

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