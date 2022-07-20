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    Dünyanın ilk 480Hz dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

    Dell Alienware m17 R5 ve x17 R2 oyuncu dizüstü modelleri AMD Advantage programının tüm avantajlarını sunarken sektörün ilk 480Hz tazeleme hızını da taşıyor.     
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    Alienware m17 R5
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    Henüz masaüstü monitörlerde bile 360Hz tazeleme hızı üzerine yeni yeni çıkılırken Dell Alienware sektörün ilk 480Hz dizüstü bilgisayarını duyurdu. İki yen model AMD Advantage programı içerisinde yer alıyor.

    Alienware m17 R5 ve x17 R2

    AMD Advantage programı AMD işlemci ve ekran kartı kullanan dizüstü bilgisayarlar için özel optimizasyonlar barındırıyor. Dahili ve harici ekran kartları arasında dinamik geçiş, Radeon grafik belleğine tam erişim sağlayan SmartAccess Memory, belirli yükleri grafik birimlerine devreden SmartAccess Graphics, FreeSync Premium bunlar arasında.

    Alienware m17 R5 ve x17 R2 sektörün ilk 480Hz tazeleme hızı barındıran modelleri oldu. Görüntülerin çok daha akıcı olmasını sağlayan modeller ayrıca Nvidia G-Sync desteği de sunuyor. 4K çözünürlükte ise 120Hz tazeleme hızı seçeneği mevcut.

    17 inçlik cihazlarda AMD Ryzen 6000 işlemciler ve AMD Radeon RX 6000 ekran kartları yer alırken AMD Radeon RX 6850M XT 12 GB GDDR6 seçeneği de eklenmiş. Başlangıç fiyatı ise 3500$ civarı olacak.

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    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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