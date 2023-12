The Last of Us'ın ikinci sezonu için tarih verildi

Tam Boyutta Gör HBO'nun The Last of Us dizisinin ikinci sezonu 2025 yılında yayınlanacak. Max tarafından yayınlanan yeni bir teaser bu tarihi doğrularken yayınlanan videoda 2024 yılının programına dair de detaylar sunuldu. Öte yandan görünüşe göre The Last of Us'ın yapım süreçleri Hollywood grevi nedeniyle gecikmeler yaşamış.

The Last of Us 2. sezon 2025'te

Aktarılanlara göre dizinin yapım süreci 12 Şubat 2024'te başlayacak. Bu tarih, Writers Guild of America ve SAG-AFTRA grevleri nedeniyle başlangıçta planlanandan daha geç. Gecikmeye rağmen, ikinci sezon çalışmaları halen devam ediyor. İkinci sezonun ilk bölümünün senaryosunun da grevden önce teslim edildiği ve taslağın hazırlandığı belirtiliyor.

Önümüzdeki sezon ilk sezondan birkaç yıl sonra geçecek. Muhtemelen 19 Ocak 2024'te PlayStation 5 için yeniden düzenlenmiş bir versiyonu çıkacak olan The Last of Us Part II video oyununun bir uyarlaması olacak. Bella Ramsey (Ellie) ve Pedro Pascal (Joel) geri dönenecek. Abby Anderson’ın da dizi kadrosuna katılacağı açıklandı ancak hangi rolde olacağı belirsiz.

Max'in kısa tanıtımında The Last of Us'ın yanı sıra 2025'te çıkacak olan Euphoria, The White Lotus, And Just Like That ve Stephen King'in “It” serisinin prequel dizisi Welcome to Derry'den de görüntüler yer aldı. Elbette fragmanda 2024'te ekrana gelecek olan Batman'in yeni yan dizisi The Penguin, Curb Your Enthusiasm, Tokyo Vice ve Hacks gibi dizilerden de ilk görüntüler sunuldu. Tanıtım fragmanında ayrıca Game of Thrones'un yan dizisi House of the Dragon'un önümüzdeki yaz yayınlanacak ikinci sezonundan bazı sahneler de gösterildi.

