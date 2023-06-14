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    Sinema severlere kötü haber: Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi!

    Disney, yaklaşmakta olan Marvel, Star Wars ve Avatar filmlerinin birçoğunu, Writers Guild of America grevinin neden olduğu prodüksiyon gecikmeleri nedeniyle erteliyor.
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    Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi: İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    Disney geçtiğimiz gün Avatar, Marvel ve Star Wars serilerindeki birkaç filmi erteleyerek filmlerin vizyon tarihlerinde önemli değişiklikler yaptığını açıkladı. Disney ertelemelerin arkasındaki nedenleri açıklamadı ancak bir süredir ABD’de devam eden Writers Guild of America grevinin etkilerinin buna sebep olduğu tahmin ediliyor.

    Grevin başlangıcından bu yana çeşitli önemli filmlerin yapımı ya durdur ya da zamanından önce tamamlandı. Örneğin bunlar arasında Netflix'in Stranger Things’i, Apple TV+'ın Severance’ı ve Paramount'un Evil’ı yer alıyor.

    Avatar serisi ertelendi

    Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi: İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    James Cameron'un üçüncü "Avatar" filmi 2024'ten Aralık 2025'e çekildi, dördüncü film ise 2029'da gösterime girecek. Şirketin yayınladığı takvime göre serinin beşinci filmi 2031'de gösterime girecek. 2009'da gösterime giren "Avatar" ve geçen yılın sonlarında gösterime giren "Avatar: Suyun Yolu" dünya çapında en çok hasılat yapan üç filmden ikisi olmuştu.
    • Avatar 3 vizyon tarihi: 12 Aralık 2025
    • Avatar 4 vizyon tarihi: 21 Aralık 2029
    • Avatar 5 vizyon tarihi: 19 Aralık 2031

    Star Wars filmleri ertelendi

    Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi: İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    Disney ayrıca planlanan üç "Star Wars" filmini erteledi. Geleceği belli olan ancak ismi belli olmayan Star Wars filmi, Aralık 2025'ten Mayıs 2026'ya erteledi. Aralık 2026'da vizyona girmesi planlanan bir başka Star Wars filmini de programa ekledi. Buna ek olarak 17 Aralık 2027’de de başka bir Star Wars filmi gelecek. Disney 2019'daki "The Rise of Skywalker "dan bu yana bir Star Wars filmi yayınlamadı ve bir süre daha galaksi bizlerden uzak kalacak.

    Marvel filmleri ertelendi: Deadpool 3 vizyon tarihi öne çekildi

    Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi: İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreninde, kısa süre önce adı değiştirilen "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" önümüzdeki yıl Mayıs ayından Temmuz ayına ertelenirken, "Thunderbolts" Aralık 2024'e, "Blade" Şubat 2025'e ve "Fantastic Four" da Mayıs 2025'e kaydırıldı.

    Değişiklikler MCU'da yaklaşan iki Avengers filmini de etkiliyor. "Avengers: Kang Dynasty" bir yıl ileriye itilerek Mayıs 2026'ya ertelendi. "Avengers: Secret Wars" ise Mayıs 2027'ye kadar gösterime girmeyecek. Liste ise şu şekilde:

    • Deadpool 3 vizyon tarihi: 3 Mayıs 2024
    • Captain America: Brave New World vizyon tarihi: 26 Temmuz 2024
    • Thunderbolts vizyon tarihi: 20 Aralık 2024
    • Blade vizyon tarihi: 14 Şubat 2025
    • Fantastic Four vizyon tarihi: 2 Mayıs 2025
    • Avengers: The Kang Dynasty vizyon tarihi: 1 Mayıs 2026
    • Avengers: Secret Wars vizyon tarihi: 7 Mayıs 2027
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 22 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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