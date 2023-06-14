Sinema severlere kötü haber: Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi!

Tam Boyutta Gör Disney geçtiğimiz gün Avatar, Marvel ve Star Wars serilerindeki birkaç filmi erteleyerek filmlerin vizyon tarihlerinde önemli değişiklikler yaptığını açıkladı. Disney ertelemelerin arkasındaki nedenleri açıklamadı ancak bir süredir ABD’de devam eden Writers Guild of America grevinin etkilerinin buna sebep olduğu tahmin ediliyor.

Grevin başlangıcından bu yana çeşitli önemli filmlerin yapımı ya durdur ya da zamanından önce tamamlandı. Örneğin bunlar arasında Netflix'in Stranger Things’i, Apple TV+'ın Severance’ı ve Paramount'un Evil’ı yer alıyor.

Avatar serisi ertelendi

Tam Boyutta Gör James Cameron'un üçüncü "Avatar" filmi 2024'ten Aralık 2025'e çekildi, dördüncü film ise 2029'da gösterime girecek. Şirketin yayınladığı takvime göre serinin beşinci filmi 2031'de gösterime girecek. 2009'da gösterime giren "Avatar" ve geçen yılın sonlarında gösterime giren "Avatar: Suyun Yolu" dünya çapında en çok hasılat yapan üç filmden ikisi olmuştu.

Avatar 3 vizyon tarihi: 12 Aralık 2025

vizyon tarihi: 12 Aralık 2025 Avatar 4 vizyon tarihi: 21 Aralık 2029

vizyon tarihi: 21 Aralık 2029 Avatar 5 vizyon tarihi: 19 Aralık 2031

Star Wars filmleri ertelendi

Tam Boyutta Gör Disney ayrıca planlanan üç "Star Wars" filmini erteledi. Geleceği belli olan ancak ismi belli olmayan Star Wars filmi, Aralık 2025'ten Mayıs 2026'ya erteledi. Aralık 2026'da vizyona girmesi planlanan bir başka Star Wars filmini de programa ekledi. Buna ek olarak 17 Aralık 2027’de de başka bir Star Wars filmi gelecek. Disney 2019'daki "The Rise of Skywalker "dan bu yana bir Star Wars filmi yayınlamadı ve bir süre daha galaksi bizlerden uzak kalacak.

Marvel filmleri ertelendi: Deadpool 3 vizyon tarihi öne çekildi

Tam Boyutta Gör Marvel Sinematik Evreninde, kısa süre önce adı değiştirilen "Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya" önümüzdeki yıl Mayıs ayından Temmuz ayına ertelenirken, "Thunderbolts" Aralık 2024'e, "Blade" Şubat 2025'e ve "Fantastic Four" da Mayıs 2025'e kaydırıldı.

Değişiklikler MCU'da yaklaşan iki Avengers filmini de etkiliyor. "Avengers: Kang Dynasty" bir yıl ileriye itilerek Mayıs 2026'ya ertelendi. "Avengers: Secret Wars" ise Mayıs 2027'ye kadar gösterime girmeyecek. Liste ise şu şekilde:

Deadpool 3 vizyon tarihi: 3 Mayıs 2024

vizyon tarihi: 3 Mayıs 2024 Captain America: Brave New World vizyon tarihi: 26 Temmuz 2024

vizyon tarihi: 26 Temmuz 2024 Thunderbolts vizyon tarihi: 20 Aralık 2024

vizyon tarihi: 20 Aralık 2024 Blade vizyon tarihi: 14 Şubat 2025

vizyon tarihi: 14 Şubat 2025 Fantastic Four vizyon tarihi: 2 Mayıs 2025

vizyon tarihi: 2 Mayıs 2025 Avengers: The Kang Dynasty vizyon tarihi: 1 Mayıs 2026

vizyon tarihi: 1 Mayıs 2026 Avengers: Secret Wars vizyon tarihi: 7 Mayıs 2027

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Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi: İşte tarihler