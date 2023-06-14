Sinema severlere kötü haber: Marvel, Star Wars ve Avatar filmleri ertelendi!

- Avatar serisi ertelendi
- Star Wars filmleri ertelendi
- Marvel filmleri ertelendi: Deadpool 3 vizyon tarihi öne çekildi
- Yorumlar
Grevin başlangıcından bu yana çeşitli önemli filmlerin yapımı ya durdur ya da zamanından önce tamamlandı. Örneğin bunlar arasında Netflix'in Stranger Things’i, Apple TV+'ın Severance’ı ve Paramount'un Evil’ı yer alıyor.
Avatar serisi ertelendi
- Avatar 3 vizyon tarihi: 12 Aralık 2025
- Avatar 4 vizyon tarihi: 21 Aralık 2029
- Avatar 5 vizyon tarihi: 19 Aralık 2031
Star Wars filmleri ertelendi
Marvel filmleri ertelendi: Deadpool 3 vizyon tarihi öne çekildi
Değişiklikler MCU'da yaklaşan iki Avengers filmini de etkiliyor. "Avengers: Kang Dynasty" bir yıl ileriye itilerek Mayıs 2026'ya ertelendi. "Avengers: Secret Wars" ise Mayıs 2027'ye kadar gösterime girmeyecek. Liste ise şu şekilde:
- Deadpool 3 vizyon tarihi: 3 Mayıs 2024
- Captain America: Brave New World vizyon tarihi: 26 Temmuz 2024
- Thunderbolts vizyon tarihi: 20 Aralık 2024
- Blade vizyon tarihi: 14 Şubat 2025
- Fantastic Four vizyon tarihi: 2 Mayıs 2025
- Avengers: The Kang Dynasty vizyon tarihi: 1 Mayıs 2026
- Avengers: Secret Wars vizyon tarihi: 7 Mayıs 2027
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi