Görsel efekt sorunu çözülebilir: Marvel’ın VFX başkanı şirketten ayrıldı

Marvel filmlerinin son zamanlarda düşen görsel efekt kalitesi için ilk adım atılmış olabilir. Oldukça uzun bir süredir Marvel Studios'un VFX ve Animasyon'dan sorumlu başkanı olan Victoria Alonso, pozisyonundan ve şirketten ayrıldı. Alonso'nun ayrılığının nedeni belirsizliğini koruyor ancak yüksek profilli yöneticinin gelecekteki birkaç filmde daha parmağının olacağı belirtiliyor.

Marvel’da görsel efektlerin lideri şirketten ayrıldı

Marvel Sinema Evreni'nin ilk günlerinden beri şirkette çalışan Victoria Alonso, aradan geçen 17 yılın ardından şirketten ayrılıyor. Alonso stüdyoya 2006 yılında görsel efektler ve post prodüksiyon şefi olarak katıldı ve 2008 yapımı Iron Man'de ortak yapımcı olarak Marvel Sinematik Evreni'nin kurulmasına yardımcı oldu.

Ayrıca Iron Man 2 (2010), Thor (2011) ve Captain America: The First Avenger (2011) filmlerinde de ortak yapımcı olarak görev yaptı. Alonso, 1,5 milyar dolar hasılat yapan, Marvel'ı yeni zirvelere taşıyan ve paylaşılan bir sinema evreni kavramının gerçekten işe yarayabileceğini kanıtlayan dönüm noktası niteliğindeki Avengers'da (2012) yönetici yapımcılık yaparak zirveye uzandı. Sonrasında ise Alonso, 2021 yılında post prodüksiyon, görsel efektler ve animasyon prodüksiyonu başkanlığına terfi etti.

Victoria Alonso, her ne kadar şirketten ayrılmış olsa da Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels ve Secret Invasion gibi Marvel Studios'un yaklaşan projelerinin jeneriğinde yer alacak.

Marvel filmlerinde görsel efekt sorunu

Daha önceki haberlerimizde Marvel filmlerinin görsel efektlerinin neden giderek kötüleştiğinden bahsetmiştik. Detaylı raporlar gösteriyor ki Marvel, VFX şirketlerini neredeyse imkânsız istekleriyle adeta boğuyor. VFX sanatçıları gerçekçi olmayan taleplerde bulunulduğundan şikâyet ederken sürekli ek mesai yapmak zorunda olduklarını söylüyor. Çok yüksek iş yükü, gerçekçi olmayan efekt talepleri ve kısıtlı süre birleşince son yıllardaki Marvel filmlerindeki kötü görsel efektler ortaya çıkıyor.

