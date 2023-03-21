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    Görsel efekt sorunu çözülebilir: Marvel’ın VFX başkanı şirketten ayrıldı

    Marvel Studios VFX başkanı Victoria Alonso, beklenmedik bir şekilde şirketteki pozisyonundan ayrıldı. Öte yandan son zamanlarda Marvel filmleri kalitesiz görsel efektler nedeniyle eleştiriliyordu.
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    Victoria Alonso marvel Tam Boyutta Gör
    Marvel filmlerinin son zamanlarda düşen görsel efekt kalitesi için ilk adım atılmış olabilir. Oldukça uzun bir süredir Marvel Studios’un VFX ve Animasyon’dan sorumlu başkanı olan Victoria Alonso, pozisyonundan ve şirketten ayrıldı. Alonso’nun ayrılığının nedeni belirsizliğini koruyor ancak yüksek profilli yöneticinin gelecekteki birkaç filmde daha parmağının olacağı belirtiliyor.

    Marvel’da görsel efektlerin lideri şirketten ayrıldı

    Marvel Sinema Evreni'nin ilk günlerinden beri şirkette çalışan Victoria Alonso, aradan geçen 17 yılın ardından şirketten ayrılıyor. Alonso stüdyoya 2006 yılında görsel efektler ve post prodüksiyon şefi olarak katıldı ve 2008 yapımı Iron Man'de ortak yapımcı olarak Marvel Sinematik Evreni'nin kurulmasına yardımcı oldu.

    Victoria Alonso Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Iron Man 2 (2010), Thor (2011) ve Captain America: The First Avenger (2011) filmlerinde de ortak yapımcı olarak görev yaptı. Alonso, 1,5 milyar dolar hasılat yapan, Marvel'ı yeni zirvelere taşıyan ve paylaşılan bir sinema evreni kavramının gerçekten işe yarayabileceğini kanıtlayan dönüm noktası niteliğindeki Avengers'da (2012) yönetici yapımcılık yaparak zirveye uzandı. Sonrasında ise Alonso, 2021 yılında post prodüksiyon, görsel efektler ve animasyon prodüksiyonu başkanlığına terfi etti.

    Victoria Alonso, her ne kadar şirketten ayrılmış olsa da Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels ve Secret Invasion gibi Marvel Studios'un yaklaşan projelerinin jeneriğinde yer alacak.

    Marvel filmlerinde görsel efekt sorunu

    Daha önceki haberlerimizde Marvel filmlerinin görsel efektlerinin neden giderek kötüleştiğinden bahsetmiştik. Detaylı raporlar gösteriyor ki Marvel, VFX şirketlerini neredeyse imkânsız istekleriyle adeta boğuyor. VFX sanatçıları gerçekçi olmayan taleplerde bulunulduğundan şikâyet ederken sürekli ek mesai yapmak zorunda olduklarını söylüyor. Çok yüksek iş yükü, gerçekçi olmayan efekt talepleri ve kısıtlı süre birleşince son yıllardaki Marvel filmlerindeki kötü görsel efektler ortaya çıkıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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