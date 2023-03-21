Görsel efekt sorunu çözülebilir: Marvel’ın VFX başkanı şirketten ayrıldı

- Marvel’da görsel efektlerin lideri şirketten ayrıldı
- Marvel filmlerinde görsel efekt sorunu
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Marvel’da görsel efektlerin lideri şirketten ayrıldı
Marvel Sinema Evreni'nin ilk günlerinden beri şirkette çalışan Victoria Alonso, aradan geçen 17 yılın ardından şirketten ayrılıyor. Alonso stüdyoya 2006 yılında görsel efektler ve post prodüksiyon şefi olarak katıldı ve 2008 yapımı Iron Man'de ortak yapımcı olarak Marvel Sinematik Evreni'nin kurulmasına yardımcı oldu.
Victoria Alonso, her ne kadar şirketten ayrılmış olsa da Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels ve Secret Invasion gibi Marvel Studios'un yaklaşan projelerinin jeneriğinde yer alacak.
Marvel filmlerinde görsel efekt sorunu
Daha önceki haberlerimizde Marvel filmlerinin görsel efektlerinin neden giderek kötüleştiğinden bahsetmiştik. Detaylı raporlar gösteriyor ki Marvel, VFX şirketlerini neredeyse imkânsız istekleriyle adeta boğuyor. VFX sanatçıları gerçekçi olmayan taleplerde bulunulduğundan şikâyet ederken sürekli ek mesai yapmak zorunda olduklarını söylüyor. Çok yüksek iş yükü, gerçekçi olmayan efekt talepleri ve kısıtlı süre birleşince son yıllardaki Marvel filmlerindeki kötü görsel efektler ortaya çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)